Рупор кремлевской пропаганды: За кулисами Нобелевской премии мира

Небезынтересные подробности по новой "нобелевской лауреатке".

Спецслужбы, наркотики и Корпус Стражей Исламской Революции. За кулисами Нобелевской премии мира

По поводу Наргиз Мохаммади (https://t.me/IranPakistanAfganistan/1547) можно добавить вот что (https://ria.ru/20231006/mokhammadi-1900937866.html):

В 2003 году Наргиз Мохаммади присоединилась (https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2003/ebadi/facts/) к Центру защиты прав человека, основанному в 2000 году Ширин Эбади, лауреатом Нобелевской премии мира 2003 года. Занимает должность (https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/narges-mohammadi) вице-президента Центра защиты прав человека (DHRC).

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DHRC был создан в Тегеране в 2001 году.

Эбади получила Нобелевскую премию и к ней устроилась Мохаммади.

Особенность в том, что Эбади была активисткой кампании за укрепление правового статуса женщин и это сыграло ключевую роль на президентских выборах в мае 1997 года, на которых победил реформист Мохаммад Хатами и назначил министром обороны Али Шамхани. Правозащитная деятельность Эбади была направлена на демонстрацию жестокости консервативных оппонентов Хатами, устранявших диссидентов-интеллектуалов.

Али Хаменеи указывал на врагов Ирана, другие – конкретно на спецслужбы Израиля, а Эбади – на команду ликвидаторов из Министерства разведки (MOIS).

Так был арестован советник министра разведки Саид Эмами и при странных обстоятельствах ушёл в мир иной, скрыв почти все следы.

Однако, история с убийством ирано-курдских диссидентов в греческом ресторане в Берлине (17.09.1992), подробности которой немецким следователям сообщил Аболгассем Месбахи, бывший сотрудник иранской разведки, сбежавший из страны при содействии Эмами, привела к ордеру на арест Али Фаллахиана, влиятельного министра разведки с 1989 по 1997 год при президенте Ирана Али Акбаре Хашеми Рафсанджани.

Так Хатами, став президентом Ирана (когда Билл Клинтон заступил на второй президентский срок, сменив госсекретаря Кристофера на Мадлен Олбрайт, протеже Збигнева Бжезинского), сразу ослабил позиции своих предшественников. Эмами был заместителем Фаллахиана в MOIS и стал советником его преемника Горбанали Дорри-Наджафабади.

Расследование «цепочки убийств» при участии Ширин Эбади привело не только к ликвидации Эмами, но и отставке Дорри-Наджафабади.

Только тогда (в феврале 1999) у Хатами появился свой министр разведки Али Юнеси, в дальнейшем занимавший должность советника президента Хасана Рухани по политическим вопросам и вопросам безопасности.

Итак, Ширин Эбади – очень специальная правозащитница.

Когда она создавала свой центр в Тегеране, мэром был Ахмадинежад.

Но что он мог сделать против воли Хатами?

И вот в 2003 году к Эбади устроилась Наргиз Мохаммади, родившаяся в Зенджане.

Возможно, тогда началась игра Ахмадинежада или Хаменеи по внедрению «своей правозащитницы» поближе к «чужой» Эбади (с 2009 года проживающей в изгнании в Лондоне, т.к. призывала к отмене результатов выборов, на которых переизбрался Ахмадинежад).

Или же Мохаммади, как и Эбади, представляет сеть Хатами/Шамхани.

Возможна и такая интерпретация.

Ещё раз (https://t.me/shadow_policy/7205):

поток опия из Белуджистана сухопутным путем идёт из Ирана через Армению в Грузию, а дальше морем в Одессу;

от схемы усиливаются элиты южного Ирана, но падает влияние азербайджанских провинций на Западе (Западный и Восточный Азербайджан, Ардебиль, Зенджан).

Совсем недавно Али Шамхани сближался (https://t.me/shadow_policy/7002) с НКР и конфликтовал с Азербайджаном.

Нобелевский комитет по просьбе неназванных VIP подтвердил, что влияние азербайджанских провинций ослабло и побеждают те, кто критикует перегибы режима?

И тогда многогранный режим отправил продвинутого Ахмадинежада в Гватемалу. Сначала задержав из-за вопросов безопасности. А потом отпустив с красивой женщиной без хиджаба в самолёте (может её и ждали?). Показать, что азербайджанские провинции могут ярко ответить. Ровно в такой же специальной сфере.

Практически одновременно с задержкой Ахмадинежада в аэропорту, в Колумбии некоторые СМИ сообщили, что бывший президент Альваро Урибе предстанет перед судом и может получить 12 лет тюремного заключения. Урибе, связанный с Медельином и местным картелем, находится на противоположных по отношению к президенту Густаво Петро позициях в отношении «сплайсинга» наркополитики.

https://t.me/shadow_policy/7234 – цинк

Автор прозрачно пытается намекать, что иранские спецслужбы продолжают играть в зубатовщину с "специальными правозащитниками" еще с конца 80х годов, используя их как инструмент контроля правозащитной повестки и внутри-властных разборок. Версия разумеется имеет лишь косвенные подтверждения, но вполне имеет право на существование, хотя сам факт работы на другую "нобелевскую лауреатку", которую курировали иранские спецслужбы, еще не доказывает, что и новая "лауреатка" тоже на них работала.

Ну а относительно наркотиков, то США пытались выделить Белуджистан из территории Ирана в рамках плана "Большого Ближнего Востока" 2007 года, который бы позволил им поставить под контроль производство наркотиков в Белуджистане, дополнив другие важные нарко-страны, которые находятся под контролем США – Колумбия, Афганистан (до недавнего времени), Косово и т.д. Белуджистан, если бы у американцев получилось развалить Иран, стал бы отличным дополнением к этой стратегии контроля основных потоков наркотрафика.

Официальный Иран официально отругал присуждение данной премии, назвав это примером интервенционизма Запада и его вмешательства во внутренние дела Ирана.

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