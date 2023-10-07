Оказывается,на антивещество также влияет гравитация

Антиматерия тоже оказалась подверженной гравитации. Ее можно было бы опрокинуть на землю взрывом громадного количества обычной взрывчатки, но для этого пришлось бы устроить взрыв во всей Солнечной системе.

Альтернативой были новые звездные частицы, частицы, образовавшиеся в результате аннигиляции двойных звезд, которые, как оказалось, весьма опасны и имеют огромную массу покоя. Происходили такие звездные частички только в пустоте, но при захвате ими частички, которые уже находились в других местах, они занимали их пространство и полностью аннитивировали. В результате образовывалась гравитационная бомба колоссальной силы, весом, превосходящим массу всей Вселенной.

Изучая последствия этой войны, ученые пришли к выводу, что возможны войны следующего масштаба.