В ядерной доктрине России появится понятие предупредительного выстрела

В Государственной думе оперативно откликнулись на призывы ряда неравнодушных граждан скорректировать национальную концепцию применения ядерного оружия.

В парламент внесён законопроект, содержащий важную поправку в этот ключевой для обороны документ.

По задумке законодателей, предупредительный выстрел ракетой с ядерной боеголовкой должен стать последним доводом противнику, угрожающему нападением на Россию. В зависимости от складывающейся обстановки выстрел может производиться как в воздух, так и по объектам на суше или на море.

– Как известно, одной из причин возможного применения Россией ядерного оружия считается физическая угроза существования страны. В этом случае мы имеем право нанести удар превентивно, на опережение, – рассказал подробности инициативы депутат Андрей Гурулёв. – Однако мы не какие-то ошалевшие беспредельщики, чтобы нападать внезапно, из-за угла и посреди ночи. Если мы и бьём первыми, то делаем это по всем правилам честного боя, заблаговременно предупреждая противника об атаке.

Так как выстрел имеет предупредительный характер и наносится по собственной территории, он, не нарушая международного законодательства, позволит донести до противника всю серьёзность намерений обороняющейся стороны.

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