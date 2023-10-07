На всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Семейная жизнь белокурой поп-дивы и статусного продюсера казалась практически идеальной. Супруги стремились не афишировать подноготную романтических отношений, придерживаясь установки, что счастье любит тишину. Экс-участница группы “ВИА Гра” Вера Брежнева и один из основателей коллектива Константин Меладзе не смогли сохранить то, что было обоим так дорого.

На днях исполнительница хита “Реальная жизнь” официально объявила о разрыве брачных уз. Однако конкретики от певицы не последовало. Тогда продюсер Леонид Дзюник прокомментировал PopCornNews причину развода Брежневой и Меладзе, которую журналисты оперативно огласили на всю страну.

“Вера устраивала скандалы, и поэтому они развелись… Она останется у разбитого корыта”, — отметил собеседник издания подчеркнув, что конфликты начались на почве февральских событий минувшего года. По словам продюсера, Вера Брежнева рассчитывала, что Константин Меладзе будет открыто поддерживать ее настроения, но он не стал проявлять активности.

Однако у этой истории весьма благополучное завершение, ведь в жизни все происходит неслучайно и непременно к лучшему. Вероятно, и Вера Брежнева, и Константин Меладзе еще сумеют окунуться в искреннюю светлую любовь, правда, уже с другими людьми.