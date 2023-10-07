Пенсионный фонд запустил программу замены пенсий на хинкали

GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Москва – Сегодня представители Пенсионного фонда Российской Федерации объявили о запуске экспериментальной программы, суть которой заключается в замене денежных выплат пенсионерам на хинкали. Этот радикальный шаг был предпринят в ответ на неоднократные жалобы пенсионеров на недостаточную покупательную способность современных пенсий.

«Мы провели масштабные социологические исследования и выяснили, что большинство пенсионеров веселее проводят время, угощаясь вкусной едой», — заявил заместитель председателя Пенсионного фонда Валерий Мясников.

По словам Мясникова, выбор пал на хинкали, так как это блюдо является источником белка, энергии и жизненной радости. «К тому же, кто не любит хинкали?» — добавил он с улыбкой.

Каждый пенсионер сможет получить определенное количество хинкали в месяц, в зависимости от рабочего стажа. Для реализации программы будут созданы специализированные точки выдачи хинкали, а также будут установлены автоматы для быстрого и удобного получения этого грузинского блюда.

Представители оппозиции выразили опасения, что нововведение может вызвать дефицит хинкали на рынке, что, в свою очередь, приведет к росту цен. Тем не менее, Пенсионный фонд уверяет, что такого не произойдет, так как уже заключены контракты с крупнейшими производителями хинкали в стране.

На вопрос журналистов о том, как будет решаться вопрос с теми пенсионерами, которые не едят мясо или по каким-то причинам не могут употреблять хинкали, представители фонда ответили, что для таких случаев будет предусмотрена программа обмена пенсий хинкали на вареники.

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