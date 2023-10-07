Ученые находятся в состоянии повышенной готовности из-за необычноймагнитной бурисиндексом k5, накрывающей Землю

Будут наблюдаться магнитные бури до 4 балла по шкале MSK, 7 — 8 октября. Чтобы избежать негативного влияния на самочувствие и здоровье, рекомендуется сократить время пребывания на солнце и сократить физические нагрузки.

Магнитная буря вызовет нарушение работоспособности опорно-двигательного аппарата, повышение артериального давления и учащение сердцебиения. Заблаговременно, еще в пятницу, следует отменить поездки и отказаться от любых мероприятий, предполагающих физические нагрузки на открытом воздухе.

Людям с проблемами сердца следует быть внимательнее к частым головным болям.