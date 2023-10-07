 

Минэнерго рассматривает снятие запрета на экспорт бензина

07.10.2023, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал “РИА Новости”, что возможное снятие запрета на экспорт бензина может стать следующим этапом в процессе смягчения ограничений для нефтяников. Однако он подчеркнул, что решение должно приниматься в зависимости от текущей ситуации. По его мнению, решение правительства о введении дополнительных мер, принятое сегодня, улучшит ситуацию на рынке.

Согласно решению правительства, которое было принято ранее сегодня, 6 октября, топливный демпфер восстановлен с 1 октября в прежнем объеме. Также введена заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну на нефтепродукты, приобретенные для последующей перепродажи. Ограничения на экспорт дизельного топлива, поставляемого в морские порты через трубопроводы, сняты, но с условием, что производитель поставляет не менее 50% дизельного топлива на внутренний рынок. Кроме того, увеличена доля продажи дизельного топлива на бирже с 9,5% до 12%, а бензина 5-го класса с 13% до 15%.

Вице-премьер Александр Новак заявил 4 октября, что экспортный запрет снизил оптовые цены на топливо. Тем не менее, 5 октября биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 продолжили рост. Эксперты в нефтяной индустрии ожидают, что в ближайшие дни будет объявлено о частичной отмене запрета на экспорт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Мнение: Можно ли жить во Франции

08.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Задушили инициативу

08.10 / Ученые обнаружили самый древний отпечаток ноги человека возрастом 22 000 лет в Северной Америке

08.10 / Кофе без сахара помогает похудеть

08.10 / Мнение: Ожидание советского холодильника

08.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Глобус Польши

08.10 / Ученые обнаружили признаки внеземной жизни в облаках Венеры

08.10 / В Португалии было обнаружено,что крысы обладают иммунитетом к ядам из-за мутаций

08.10 / Молодой ученый из Владимира получает 400 тысяч рублей на создание уникального лазера

07.10 / Браслет был создан для отслеживания перепадов настроения при биполярном расстройстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика