Минэнерго рассматривает снятие запрета на экспорт бензина

Глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал “РИА Новости”, что возможное снятие запрета на экспорт бензина может стать следующим этапом в процессе смягчения ограничений для нефтяников. Однако он подчеркнул, что решение должно приниматься в зависимости от текущей ситуации. По его мнению, решение правительства о введении дополнительных мер, принятое сегодня, улучшит ситуацию на рынке.

Согласно решению правительства, которое было принято ранее сегодня, 6 октября, топливный демпфер восстановлен с 1 октября в прежнем объеме. Также введена заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну на нефтепродукты, приобретенные для последующей перепродажи. Ограничения на экспорт дизельного топлива, поставляемого в морские порты через трубопроводы, сняты, но с условием, что производитель поставляет не менее 50% дизельного топлива на внутренний рынок. Кроме того, увеличена доля продажи дизельного топлива на бирже с 9,5% до 12%, а бензина 5-го класса с 13% до 15%.

Вице-премьер Александр Новак заявил 4 октября, что экспортный запрет снизил оптовые цены на топливо. Тем не менее, 5 октября биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 продолжили рост. Эксперты в нефтяной индустрии ожидают, что в ближайшие дни будет объявлено о частичной отмене запрета на экспорт.