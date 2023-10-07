 

Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой

07.10.2023, 16:20, Разное
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На российском телевидении немало видных и популярных персон. Многие из них мелькают в разных передачах, сменяя друг друга. Однако стабильно одним из любимых и долгожданных ведущих телешоу является Дмитрий Борисов. Программы с его участием на Первом канале с обожанием смотрит вся страна.

В свежем выпуске шоу “Эксклюзив” в студию к журналисту пришла российская актриса театра и кино Ирина Безрукова. Ее визит оказался приурочен к тематике проекта в честь Михаила Задорнова, который скончался от рака. Ведущий Дмитрий Борисов пригласил звезду на Первый канал ради ценной информации.

“Актриса Ирина Безрукова долго дружила с Михаилом Задорновым, а особенно сблизилась с ним в последние годы его жизни”, – произнес перед огромной аудиторией Дмитрий Борисов и вскоре принялся беседовать с очаровательной гостьей.

Журналист выставил на Первом канале секретные фото и видео Ирины Безруковой, на которых запечатлены сцены семейной жизни юмориста. Публика увидела душевные записи. Самой актрисы на них не удалось увидеть, однако Дмитрий Борисов подчеркнул, что эти снимки и ролики с Михаилом Задорновым — большая редкость.


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