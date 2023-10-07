 

«Идите в военкомат, не ждите повестки» – Андрей Макаревич призвал русскоговорящих израильтян встать на защиту Родины

07.10.2023, 15:33, Разное
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Израильский музыкант Андрей Макаревич* обратился к своим русскоязычным соотечественникам с призывом не ждать, когда им придёт повестка, а самостоятельно отправиться в военкоматы и предложить армии свои услуги.

По его словам, защита Отечества является долгом каждого ответственного гражданина.

После того, как стало известно о вторжении ХАМАС на территорию Израиля, в Тель-Авиве прошло селекторное совещание русскоязычных деятелей искусства, по итогам которого была принята резолюция, осуждающая действия террористов.

Текст, написанный Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым, начинался словами «Вставай, страна огромная» и призывал всех израильтян немедленно отправиться на защиту Родины.
Также Макаревич обратился к своим соотечественникам за рубежом, призывая их в этот непростой час вернуться в Израиль и встать на его защиту.

– Мы всегда обладали глубоким чувством долга и признательности к Родине, которая нас выросла, воспитала и дала нам известность, – гласит декларация деятелей искусства. – И когда над нашим дорогим Отечеством сгустились чёрные тучи, когда все наши соседи, как стервятники, собрались, чтобы полакомиться нашим растерзанным телом, мы должны встать, как один, бок о бок с нашими воинами, чтобы защитить Родину. Те, кто слишком стар или болен, чтобы воевать, должен донатить на нужны фронта. Так мы побеждали во всех войнах, так и победим и в этот раз!

* лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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