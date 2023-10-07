Эксперт Шурыгин назвал признак заражения смартфона вредоносным ПО

Одним из нескольких признаков заражения смартфона вредоносным ПО может быть быстрая разрядка батареи. Об этом пишет издание RT, ссылаясь на директора IT-компании “EdgeЦентр” Михаила Шурыгина.

“Если заряд устройства начал быстро исчезать, несмотря на то, что ничего в его использовании не изменилось, это может быть признаком наличия вредоносного ПО”, – отметил Шурыгин.

В таком случае эксперт рекомендует проверить список запущенных приложений в настройках аккумулятора. Обычно вредоносные приложения имеют случайные комбинации букв или цифр в названиях.

“Помимо быстрой разрядки, признаками взлома могут быть сбои в работе приложений и появление множества всплывающих окон в браузере. Вредоносные приложения также могут использовать трафик сотовой связи или Wi-Fi. Их можно обнаружить в настройках сотовой связи устройства”, – дополнил Шурыгин.

Эксперт также уточнил, что при взломе смартфона злоумышленники получают доступ к управлению устройством и к хранящейся на нем конфиденциальной информации.

Если вы обнаружите перечисленные признаки, то в первую очередь рекомендуется просканировать свой смартфон с помощью антивирусного программного обеспечения на наличие вредоносных программ.