 

ЛОР Зайцев предупредил об опасности сосудосуживающих капель

07.10.2023, 15:27, Разное
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Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев поделился информацией о потенциально опасных последствиях неправильного и неконтролируемого применения сосудосуживающих капель. Он предупреждает, что такие капли могут навредить организму, поскольку они стимулируют высвобождение адреналина.

Использование сосудосуживающих капель без консультации врача может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем, включая сердечные заболевания. Зайцев подчеркивает, что эти капли могут негативно сказываться на состоянии мозга и сердца. Он предупреждает о возможности сердечного приступа и аритмии.

Врач также обращает внимание на особую опасность использования сосудосуживающих капель для лечения насморка у детей. Это может привести к избыточному выделению адреналина в организме ребенка, что может вызвать сердечно-сосудистые проблемы.

Зайцев подчеркивает, что использование сосудосуживающих препаратов должно быть ограничено периодом не более трех-пяти дней. Он рекомендует искать альтернативные способы лечения насморка, такие как прием антигистаминных средств. Важно также обращаться за медицинской помощью при наличии насморка, чтобы получить наиболее подходящее лечение.


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