 

Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением

07.10.2023, 15:09, Разное
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Поклонники рассыпаются в благодарностях, ведь каждое теплое слово
от лица народного артиста РФ дорогого стоит. В пятницу маэстро аккуратно призвал публику к позитивным действиям на открытой страничке в социальной сети Вконтакте. Там знаменитый композитор Игорь Крутой разместил объявление с увлекательным элементом творчества.

“Сегодня наслаждаемся прекрасным выступлением Владимира Преснякова с песней “Навсегда”. Присоединяйтесь!)” – обратился к россиянам с бесценным предложением Игорь Яковлевич. Он добавил видеоролик, на котором его старый друг и коллега исполняет проникновенный шлягер.

Также маэстро подчеркнул, что является автором музыки к композиции, а текст сочинил его тезка Игорь Седов. “Навсегда тебя я обнимаю. Навсегда тебя увидел и растаял”, — процитировал строки на личной странице Игорь Крутой.

“Огромное Вам спасибо за огромные праздники для души! Такой глубокий смысл, так трогает струны души и оставляет в душе теплые воспоминания о любви бесценной! Счастья Вам! Гениально!” — написала в комментариях Игорю Крутому впечатленная поклонница.

Напомним, в России планируется грандиозный концерт в честь ушедшей звезды коллектива “Ласковый май” Юрия Шатунова. Народный артист РФ Игорь Крутой заявлен в списке участников большого шоу.


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