«Фиаско» — саммит Европейского политического сообщества в Гранаде не оправдал надежд

Третий саммит Европейского политического сообщества не привёл к существенному прогрессу в разрешении каких-либо региональных проблем, в том числе существующих конфликтов, пишет Politico. Впрочем, инициатор создания ЕПС президент Франции Эммануэль Макрон привёл укрепление сотрудничества по борьбе с киберпреступностью и переговоры по Армении в доказательство пользы саммита.



АР

Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) закончился «фиаско». Собравшиеся на встречу около 50 европейских лидеров не смогли добиться существенного прогресса в разрешении существующих конфликтов или каких-либо других региональных проблем, пишет Politico.

Третий саммит политической платформы, созданной Евросоюзом по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, преподносили как возможность установить мир между Арменией и Азербайджаном, снять напряжённость на Балканах и провести стратегический обсуждение о безопасности континента. По данным издания, в итоге лидеры и сплотились вокруг Владимира Зеленского, который приехал в Гранаду, чтобы заручиться поддержкой Европы на фоне опасений относительно дальнейшей помощи со стороны США. Однако в отсутствие ключевых игроков лидерам не удалось продвинуться в решении других поставленных задач.

Так, надежды участников на принятие мер по урегулированию гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе были развеяны, когда президенты Азербайджана и Турции, Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, решили пропустить встречу. Предполагалось, что в кулуарах саммита пройдёт первая встреча Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после того как Азербайджан начал наступление в Нагорном Карабахе.

Азербайджан обвинил Францию в предвзятости и в итоге согласился на переговоры, но только под эгидой ЕС в Брюсселе, сообщил в социальных сетях помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

Попытки разрядить напряжённость в отношениях между Косово и Сербией также не увенчались успехом. Президент Косово Вьоса Османи отказалась от переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем, если против Белграда не будут введены санкции.

Ощущение бесполезности неформального саммита достигло кульминации, когда принимающая сторона, Испания, в последний момент отменила запланированную пресс-конференцию, которая должна была стать главным событием саммита для около 700 приехавших на него журналистов. На ней должны были прозвучать заявления по итогам встречи. Кроме того, предполагалось, что пресс-конференция официально ознаменует передачу полномочий по управлению Европейским политическим сообществом от Испании к Великобритании.

Впрочем, как отмечает издание, отсутствие энтузиазма лидеров по отношению к саммиту было заметно с самого начала, когда многие приглашенные не удосужились остановиться и пообщаться с толпой ожидающих их журналистов. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прошла мимо прессы, разговаривая по мобильному телефону. Ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни премьер-министр Великобритании Риши Сунак не общались с прессой. Эммануэлю Макрону также нечего было сказать по пути на встречу.

На одной из пресс-конференций французский лидер попытался развенчать идею о бесполезности саммита. Доказательством пользы встречи Макрон назвал укрепление сотрудничества по борьбе с киберпреступностью между членами ЕПС и переговоры по Армении, хотя и в отсутствие Азербайджана.

Представители Испании отказались объяснить причину отмены основной пресс-конференции. По словам одного из дипломатов ЕС, если «не было принципиальных вопросов», то и как таковой необходимости в заявлениях для прессы не было.

Когда в мае 2022 Макрон предложил создать ЕПС, его амбиции заключались в том, чтобы создать «новое пространство для сотрудничества» и способствовать миру и безопасности.

Однако, пишет Politico, несмотря на то, что лидеры не преуспели в вопросе урегулирования конфликтов, им удалось обсудить тему миграции. По словам Макрона, Сунак, Мелони и премьер-министр Албании Эди Рама приняли обязательства по расширению сотрудничества в области обмена информацией и проведения операций по борьбе с торговлей людьми.

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