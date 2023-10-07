 

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с 71-м днем рождения

07.10.2023, 13:57, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Собянин отметил, что под руководством Путина Россия и ее столица успешно преодолели множество вызовов и испытаний. Мэр пожелал главе государства крепкого здоровья и неиссякаемых сил.

“И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек!” – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Главу государства уже поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко и руководители российских регионов.


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