Женатый Андрей Малахов попался наедине с другой после 12 лет брака

Ведущий рейтинговых шоу на федеральном телеканале “Россия 1” прочно занял свое место на звездной арене. Будучи галантным брюнетом в самом расцвете сил, светский журналист нашел ключи к сердцам миллионов жителей страны. А в 2011 году звезда шоу-бизнеса Андрей Малахов вступил в законный брак с Натальей Шкулевой.

Изначально их роман был служебным — ведущему телешоу удавалось совмещать приятное с полезным. Однако затем наличие супружеских уз не помешало красавцу-мужчине вращаться в обществе симпатичных и готовых к сближению женщин. Андрей Малахов многократно извинялся перед женой за то, что творил в ее отсутствии.

На днях случилось непредвиденное для многих поклонников. Журналист попался наедине с другой на торжественном мероприятии. Конечно, ничего из ряда вон выходящего на камеру не попало, но в кадре Андрей Малахов и пылкая брюнетка прижимались друг к другу и держались за руки.

Фотография, о которой идет речь, размещена в статье ОК. Почему после 12 лет брака экранный любимец россиян решил отвлечься от рутины в обществе обворожительной леди? И где в это время была Наталья Шкулева? Похоже, Андрей Малахов играет с огнем, хотя все же вызывает доверие многочисленной публики.