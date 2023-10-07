На Ямале местные жители сожгли сельское кафе из-за «сатанистского» QR-кода на двери

В деревне Ямцы на Ямале местные жители сожгли сельское кафе «Синяя борода» из-за появления на его двери QR-кода со ссылкой на геолокацию заведения. По мнению злоумышленников, «дьявольское начертание» использовалось для призыва нечистых сил.

Владелец кафе рассказал, что QR-код появился благодаря путешественникам-москвичам. Один из них заявил, что ямальцы живут «как будто в каменном веке», достал портативный термопринтер и распечатал код с геокоординатами кафе. Он объяснил: теперь любой, просканировавший рисунок, сможет добраться до заведения по навигатору. Владелец поблагодарил инноватора и приклеил код на входную дверь.

Однако уже на следующий день вокруг кафе начали собираться недовольные. Масла в огонь подлил местный шаман, который решил проверить, действительно ли QR-код открывает дверь в ад – он принял специальную провидческую смесь из грибов и кореньев, погрузился в транс и отправился в потусторонний мир, куда вело зловещее начертание. Вернувшись оттуда на следующий день, шаман рассказал, что видел там множество страшных вещей – брадобрейни, берущие за 10 минут работы сумму, сравнимую с годовым доходом оленевода, диковинные малые самодвижущиеся устройства для содомитов, а также центр «Мои документы».

В итоге, хотя код и был убран, через неделю неизвестные сожгли кафе. К счастью, владелец успел застраховать заведение на крупную сумму, часть из которой он намерен потратить на то, чтобы поехать в Москву и разыскать путешественников, которые его подставили. Помимо внешних портретов, известны и личные данные – один из них обращался к другому по имени.

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