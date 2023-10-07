Владимир Зеленский потребовал от ХАМАС передать трофейные «Меркавы» Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству общественно-политического движения «ХАМАС» и призвал в кратчайшие сроки передать его стране трофейные танки «Меркава», захваченные утром 7 октября под Ашкелоном.

Он напомнил о том, что «весь мир находится в неоплатном долгу перед Украиной и должен выплачивать его не завтра и не через год, а уже сейчас». Палестинцы захватили в общей сложности шесть танков, а ещё один сгорел в бою. По словам Зеленского, «ХАМАС» должен передать украинской стороне все шесть работоспособных боевых машин.

– И мы не забыли про седьмой танк: будет хорошо, если его удастся хотя бы разобрать на запчасти для ремонта остальных машин, – добавил он. – Ожидаем, что в ближайшее время с нами свяжутся палестинские активисты для решения вопроса с транспортировкой танков. Убедительно просим не тянуть: нам на фронте такая техника нужна ещё вчера.

В свою очередь украинский министр обороны попросил «ХАМАС» не тратить трофейный боекомплект – «Меркава» стреляет достаточно дефицитными снарядами. Чиновники уже подготовили акты о передаче боевых машин, причём она будет безвозмездной – в Киеве обещают, что палестинцам придётся оплатить только перевозку. До понедельника выделят средства на обучение экипажей. Украинская сторона также присвоила танкам инвентарные номера и разрабатывает шаблоны их тактической маркировки.

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