 

Мнение: Секретный подвиг?

07.10.2023, 12:30, Разное
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Герой России, депутат Госдумы Адам Делимханов поделился  новостью, что его 15-летнему пламеннику Адаму Кадырову присвоено звание Герой Чеченской Республики. Делимханов назвал Адама Кадырова «примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». И поделился фотографией, на которой он поздравляет тезку.

Раз Адаму Кадырову, сыну Герой России Рамзана Кадырова,  присвоили звание Герой Чеченской Республики, значит, заслужил. Награждать наградами республики – это исключительное, суверенное право самой Чечни. Но мне вот что интересно.

У Адама есть два старших брата. 16-летний Зелимхан и 17-летний Ахмат. Не сомневаюсь, что они такие же грамотные, образованные и целеустремленные парни. Как и их брат Адам.

К слову, на Донбасс они вместе съездили.

Но Героем Чеченской Республики  почему-то стал только Адам. Чем он лучше Зелимхана и Ахмата? Может, Адам на Донбассе совершил подвиг, на который пока наложен гриф «секретно»?

На снимке: Адам, Ахмат и Зелимхан, сыновья Рамзана Кадырова на Донбассе, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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