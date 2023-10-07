Названы продукты, снижающие кровяное давление

Около четверти всего населения мира страдает от повышенного артериального давления, что является крупнейшим фактором риска для сердечных приступов и инсультов. Длительное повышенное давление может повредить сосуды, делая их менее эластичными и более жесткими. Однако существуют продукты, которые могут естественным образом помочь снизить кровяное давление.

Какао богато флаванолами, которые способствуют выработке оксида азота в сосудах, расширяя их и придавая им эластичность. Они также обладают противовоспалительными свойствами. Рекомендуется потреблять до 30 г темного шоколада (с содержанием какао не менее 70 процентов) ежедневно или добавлять какао-бобы в мюсли.

Льняное масло содержит жирные кислоты омега-3, которые укрепляют стенки сосудов, делая их более эластичными и защищая от воспалений. Рекомендуется употреблять по 1 столовой ложке в день.

Этот овощ стимулирует выработку оксида азота, подобно какао, но с помощью другого механизма. Сок из свеклы помогает снизить высокое кровяное давление. Бетаин, содержащийся в свекле, предотвращает повреждение сосудов и сердечно-сосудистые заболевания. Свекла может быть добавлена в рацион в виде сока, салата или смузи. Также, бетаин можно найти в брокколи, шпинате и киноа.

Сельдерей содержит вещество 3-N-бутилфталид, которое расслабляет мышцы сосудов, расширяя их. Калий, также содержащийся в сельдерее, играет ключевую роль в регулировании артериального давления, будучи антагонистом натрия. Сельдерей можно употреблять в качестве перекуса.

Коренные жители островов Сан-Блас, Куна, являются примером того, как правильное питание, включая употребление какао, способствует поддержанию здорового кровяного давления. Продукты, богатые флаванолами, омега-3, калием и другими полезными веществами, могут помочь укрепить сосуды и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.