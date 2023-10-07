 

Черника оказалась эффективной при болях в спине

07.10.2023, 11:51, Разное
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Врач-терапевт советует употреблять богатые антиоксидантами фрукты для снижения болей в спине.

Черника, помимо своего сладко-кислого вкуса, является не просто вкусным дополнением к йогурту. Маленькие плоды, насыщенные клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, способны поддерживать различные аспекты здоровья. Кроме того, эти полезные вещества могут уменьшить боль в спине, устраняя воспаление, которое может быть причиной хронической боли. Боль в спине является распространенной проблемой, сталкивающейся с ней приблизительно четверть населения, поэтому у многих людей по всей стране возникают боли в спине.

Потребление продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь смягчить симптомы боли. Антиоксиданты – это молекулы, которые создаются в организме и поступают с пищей. Они необходимы для поддержания здоровья, нейтрализуя клетки, известные как свободные радикалы. В низких концентрациях свободные радикалы помогают организму бороться с инфекциями и болезнями. Наш организм самостоятельно производит антиоксиданты, но при высоком уровне свободных радикалов необходимо получать их из пищи, чтобы обеспечить дополнительную защиту.

Врачи объясняют, что высокое содержание антиоксидантов и витаминов в ягодах может помочь снизить воспаление и связанные с ним болезненные симптомы.

Другие исследования подтверждают, что ежедневное употребление черники может уменьшить боль, ограничения в подвижности и затруднения в повседневной жизни у людей, страдающих остеоартритом. Другое исследование также показало, что синие плоды могут ускорить восстановление мышц после интенсивных нагрузок на ноги, что может уменьшить болевые ощущения.

Кроме черники, существуют и другие продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Темный шоколад, шпинат и брокколи также являются отличными источниками антиоксидантов, способствуя общему улучшению здоровья организма и снижению риска хронических заболеваний.


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