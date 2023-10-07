Российские учёные вывели формулу справедливой цены доллара

Специалисты Математического института РАН имени Владимира Стеклова создали уникальную нейросеть, которая на основании анализа сотен переменных рассчитала формулу реального курса любой валюты.

Первые выводы, сделанные искусственным интеллектом, шокировали исследователей – оказалось, что доллар США на сегодняшний день переоценён по отношению к российскому рублю почти в 200 раз.

– Удивительно, но по состоянию на 6 октября 2023 года справедливая ценна доллара равняется 60 копеек, а это именно тот курс, который хорошо знаком всем советским людям. И рубль продолжает укрепляться. Скоро мы увидим и 50, и 40 копеек, – рассказал заслуженный математик России Иван Звягинцев.

Ряд депутатов Государственной думы призвали Центральный банк немедленно обратить внимание на выводы российских учёных и официально закрепить «справедливый» курс американской валюты.

– Есть прекрасная нейросеть, которая создаёт математически обоснованные формулы. Есть расчёт, что доллар должен стоить не дороже 60 копеек. Почему же наш ЦБ по-прежнему ставит 100 рублей за одного Франклина? Что это, глупость или измена? – написал в своём Telegram-канале депутат Михаил Делягин.

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