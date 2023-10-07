Российские учёные вывели формулу справедливой цены доллара
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Специалисты Математического института РАН имени Владимира Стеклова создали уникальную нейросеть, которая на основании анализа сотен переменных рассчитала формулу реального курса любой валюты.
Первые выводы, сделанные искусственным интеллектом, шокировали исследователей – оказалось, что доллар США на сегодняшний день переоценён по отношению к российскому рублю почти в 200 раз.
– Удивительно, но по состоянию на 6 октября 2023 года справедливая ценна доллара равняется 60 копеек, а это именно тот курс, который хорошо знаком всем советским людям. И рубль продолжает укрепляться. Скоро мы увидим и 50, и 40 копеек, – рассказал заслуженный математик России Иван Звягинцев.
Ряд депутатов Государственной думы призвали Центральный банк немедленно обратить внимание на выводы российских учёных и официально закрепить «справедливый» курс американской валюты.
– Есть прекрасная нейросеть, которая создаёт математически обоснованные формулы. Есть расчёт, что доллар должен стоить не дороже 60 копеек. Почему же наш ЦБ по-прежнему ставит 100 рублей за одного Франклина? Что это, глупость или измена? – написал в своём Telegram-канале депутат Михаил Делягин.
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