 

Цымбалюк-Романовская публично заявила об отказе поддерживать украинцев

07.10.2023, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Улыбка этой звезды РФ сразу врезается в память, даже в атмосфере блеска и кокетства отечественного шоу-бизнеса. Помнится, миловидное личико украинской пианистки так очаровало Армена Джигарханяна, что он создал с молодой красавицей пару и прославил избранницу на всю Россию. И хотя режиссера уже давно нет с нами, его протеже Виталина Цымбалюк-Романовская остается востребованной для публики и привлекательной для сильной половины человечества.

Помимо романтических приключений и миловидной внешности, утонченной блондинке есть что выставить напоказ. Она с удовольствием демонстрирует в Telegram фото и сопровождает их интригующим текстом. На днях Виталина Цымбалюк-Романовская публично заявила об отказе поддерживать украинцев на музыкальном мероприятии.

Проживая на Украине в 90-е, харизматичная пианистка получила приглашение на большой концерт учеников Харьковской десятилетки. Знаменитость хотела посетить торжественное событие, но все же отринула поступившее предложение, поскольку боялась опоздать к началу выступления из-за дождливой погоды. В результате Виталина Цымбалюк-Романовская не поддержала коллег-украинцев, поэтому в зале на концерте находился всего один человек.

Эта трогательная история запомнилась фаворитке Армена Джигарханяна, поскольку единственным гостем в зале была ее педагог Ольга Александровна. Рассказывая эту историю, российская звезда отметила, что играть для одного зрителя — это особая задача, ведь он явно в этом заинтересован. Ну а сама Виталина Цымбалюк-Романовская с чистой совестью собирает огромные залы фанатов, которые наслаждаются ее музыкой, у артистки все отлично.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Что такое синдром самозванца? И как от него избавиться?

08.10 / Чтобы деньги были всегда: Топ-7 советов для удачного распределения доходов

07.10 / CNN – ультраправая партия может сыграть ключевую роль в формировании следующего правительства Польши

07.10 / «Давайте спишем на то, что она модель» – кандидатка в польский сейм заявила, что у Украины нет малейших шансов

07.10 / А ты на своем месте? Как судьба подает нам знаки

07.10 / Der Spiegel – пережить прошлую зиму Германии помогла не экономия, а тёплая погода

07.10 / AC – коллективный Запад проиграл прокси-войну на Украине

07.10 / Экс-конгрессмен США – новый спикер палаты представителей может не допустить голосования по Украине

07.10 / Матвеев обнародовал новость о родах Боярской

07.10 / Николай Басков: талантливый артист, успешный певец и звезда современной эстрады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика