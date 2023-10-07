Российские власти восстанавливают топливный демпфер для стабилизации цен на АЗС

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07.10.2023, 10:39, Разное
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Российские власти рекомендуют нефтяникам удерживать цены на автозаправках на уровне 21 сентября 2023 года. Эта мера применяется к вертикально-интегрированным компаниям. С 1 октября правительство удвоило компенсации этим игрокам рынка, восстанавливая топливный демпфер. Это позволит компаниям вернуть выпадающие доходы при продаже топлива на внутреннем рынке.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, Александр Пасечник, отмечает, что цены на автозаправках постепенно должны снизиться. Он считает, что компромисс найден, и теперь нефтяники будут работать в более комфортном режиме. Демпфер позволит вернуть инвестиции в нефтепереработку и сдерживать цены на заправках.

Некоторые крупные вертикально интегрированные компании, включая ЛУКОЙЛ, поддерживают принятые правительством меры, считая их выгодными как для производителей, так и для потребителей топлива.

Биржевые цены на бензин и дизель в стране повышались с 3 октября, но возврат компенсаций крупным игрокам может стабилизировать рынок. Однако независимые продавцы топлива, как отмечает управляющий партнер сети АЗС GP Vympel в Саратове, Екатерина Савкина, вряд ли смогут вернуть цены на уровень 21 сентября.

Розничные цены на автомобильное топливо в Москве в начале этой недели впервые продемонстрировали снижение, согласно данным Московской топливной ассоциации.


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