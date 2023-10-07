Рупор кремлевской пропаганды: Началась очередная израильско-палестинская война

Утром палестинские группировки из Сектора Газа напали на Израиль в качестве ответа за осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

За утро убиты десятки военных и гражданских израильтян, есть многочисленные прилеты в разных городах Израиля, захвачены трофеи и пленные.

Израиль наносит удары по Газе. Новая война началась.

Много видео есть на канале https://t.me/boris_rozhin

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