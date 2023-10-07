Рупор кремлевской пропаганды: Началась очередная израильско-палестинская война
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Утром палестинские группировки из Сектора Газа напали на Израиль в качестве ответа за осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
За утро убиты десятки военных и гражданских израильтян, есть многочисленные прилеты в разных городах Израиля, захвачены трофеи и пленные.
Израиль наносит удары по Газе. Новая война началась.
Много видео есть на канале https://t.me/boris_rozhin
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Источник: Colonel Cassad
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