Польша проведёт выборы президента Украины на своей территории

Отказ Владимира Зеленского от проведения президентских выборов на Украине не сможет помешать свершению этого акта демократии – с таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, не менее 51% украинцев, обладающих правом голоса, проживают на территории его страны, и Польша может провести эти выборы самостоятельно.

Польские власти возьмут на себя обязанности по обеспечению безопасности на избирательных участках, а также обеспечат доступ к ним международных наблюдателей. Сами участки планируется организовать в лагерях временного размещения беженцев, на клубничных плантациях и вблизи секонд-хендов. В случае, если 51% взрослых граждан Украины придут на участки в Польше и проголосуют там, то выборы будут признаны состоявшимися согласно международному праву.

Свои кандидатуры на пост президента Украины уже выставили самовыдвиженцы Збигнев Пшеблудский и Кшиштоф Моравецкий, а также депутат от партии «Союз Львовской шляхты» Марина Дворжевицкая.

– Владимир Зеленский не может взять на себя ответственность за проведение выборов, поэтому это должны сделать мы, – пояснил Анджей Дуда. – Боевые действия – не помеха для демократии. Тем более что у нас есть успешный опыт выборов президента Белоруссии в Литве, и президента Венесуэлы – в Великобритании. Это нормальная практика, принятая в современном мире. Моему другу Зеленскому не о чем беспокоиться, мы всё организуем в лучшем виде.

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