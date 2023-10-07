Росстат: Производительность труда в России упала на 3,6% в 2022 году

Производительность труда в РФ в 2022 году снизилась на 3,6%, по данным Росстата, представленным агентством “Интерфакс”. Это самое значительное падение с 2009 года, когда производительность труда упала на 4,1%.

Наибольший спад произошел в оптовой и розничной торговле, а также в сферах ремонта автомобилей и мотоциклов, где производительность труда сократилась на 12,9%. Также отмечается уменьшение показателей в обрабатывающих производствах (3,3%), добыче полезных ископаемых (3,4%), сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов (7,0%), транспортировке и хранении (4,5%), связи (2,8%) и профессиональной, научной и технической деятельности (7%).

Однако были отдельные отрасли, в которых наблюдался рост производительности труда в 2022 году. В сельском и лесном хозяйствах он составил 8,7%, в строительстве – 1,8%, в сфере гостиниц и общепита – 1,3%, а также в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – 0,8%.

Интересно, что согласно исследованию Высшей школы экономики, более половины российских работников не готовы прилагать дополнительные усилия, даже при увеличении зарплаты. Некоторые из них уже работают на пределе своих возможностей. Это связано с тем, что показатель покупательной способности в РФ находится на уровне 1,6–2,4 раза ниже, чем в США и Западной Европе, согласно данным ОЭСР на 2020 год. В то же время российские работники отрабатывают гораздо больше часов в год по сравнению с коллегами из других стран: с США разрыв достигает 100–180 часов, с Францией и Великобританией – 400–500 часов, а с Германией – даже 540–580 часов.