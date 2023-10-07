Рупор кремлевской пропаганды: Что сделано Китаем, США и Японией для подготовке к войне за Тайвань

Что сделано для подготовки к Тайваньской операции со стороны Китая (с 01.01 по 06.10.2023 г.)

Юридическая/законодательная база

▪️ создание мобилизационного резерва. Принят (https://t.me/China3army/18056) «Закон о резервистах»;

▪️ созданы (https://t.me/China3army/19880) мобилизационные управления обороны;

▪️ cкорректированы (https://t.me/China3army/19225) положения Уголовно-процессуального закона КНР;

▪️ введены санкции против американский оборонных компаний на поставку оружия Тайваню (16.02 (https://t.me/China3army/18940),15.09 (https://t.me/China3army/24201)), лиц (https://t.me/China3army/20375), институтов США (https://t.me/China3army/20202) и тайваньских учреждений (https://t.me/China3army/20203), которые занимаются промывкой мозгов тайваньскому обществу;

▪️ обновлено (https://t.me/China3army/20349) «Положение о призыве на военную службу» на случай войны (https://t.me/China3army/20374);

▪️ введение (https://t.me/China3army/20641) уголовной ответственности против лиц, выступающих за независимость Тайваня;

▪️ выстраивание (https://t.me/China3army/24499) системы управления от низовых до верхних уровней.

Интенсивная боевая подготовка (учения)

▪️ подготовка (https://t.me/China3army/18061) штурмовых групп, десантных соединений Восточного и Южного командования НОАК (07.02 (https://t.me/China3army/18676); 15.03 (https://t.me/China3army/19598), 04.04, 05.05, 21.05 (https://t.me/China3army/21061), 17.06, 09.09 (https://t.me/China3army/21661)), армейской авиации (07.02 (https://t.me/China3army/18683), 13.04, (https://t.me/China3army/20364) 15.05 (https://t.me/China3army/20964), 04.07 (https://t.me/China3army/22183), 30.07 (https://t.me/China3army/22931), 27.08 (https://t.me/China3army/23631)), инженерно-саперных подразделений (09.02 (https://t.me/China3army/18721), 20.08 (https://t.me/China3army/23426)), морской пехоты (29.03, 17.04, 24.05 (https://t.me/China3army/20475)), сухопутных войск (11.04 (https://t.me/China3army/20334), 11.06 (https://t.me/China3army/21496), 21.06 (https://t.me/China3army/21764), 25.06 (https://t.me/China3army/21899), 03.07 (https://t.me/China3army/22142), 08.09 (https://t.me/China3army/23985), 27.09 (https://t.me/China3army/24599?single));

▪️ подготовка (https://t.me/China3army/20816) разведывательно-диверсионных групп;

▪️ тренировка военнослужащих на выносливость. Совершение (https://t.me/China3army/21275) марш-бросков с полной выкладкой;

▪️ проведение комплексных учений: «Совместный меч (https://t.me/China3army/20315)» (08-10.04), учение (https://t.me/China3army/24328) НОАК в западной части Тихого океана;

▪️ проверка (https://t.me/China3army/20474)соединений тыла на предмет готовности снабжения материально-техническими средствами авиационных подразделений при проведении воздушных операций по завоеванию господства в воздухе над Тайванем;

▪️ восстановление (https://t.me/China3army/22598) поврежденных ударом (https://t.me/China3army/23821) противника аэродромов;

▪️ переброска (https://t.me/China3army/22675) войск и техники на дальние расстояния при помощи гражданских судов Ro-Ro (https://t.me/China3army/24478);

▪️ внедрение (https://t.me/China3army/24488) инновационной системы отслеживания раненых.

Поставки оружия соединениям Восточного командования для повышения возможностей противовоздушной обороны и нанесения дальних ударов

▪️ РСЗО Тип PCL-191 (https://t.me/China3army/19124);

▪️ системы ПВО; (https://t.me/China3army/19814)▪️ ЗРПК Тип 625 (https://t.me/China3army/20515?single);

▪️ ЗРК Хунци-9B (https://t.me/China3army/23811).

Общий итог ➡️ ⚔️ по технике (https://t.me/China3army/21028).

Другие мероприятия

▪️ подготовка (https://t.me/China3army/19987)бомбоубежищ, промышленной базы Китая;

▪️ создание (https://t.me/China3army/23069) единого командования по планированию операций с привлечением ВВС и ВМС НОАК;

▪️ борьба (https://t.me/China3army/20268) со спамом в соцсетях;

▪️ наращивание спутниковой группировки 🛰. На орбиту выведено не менее 132 разведывательных спутников серии «Яогань» (декабрь 2007 — октябрь 2023 гг.);

▪️ проведение соцопросов (28.05 (https://t.me/China3army/21152));

▪️ мотивация и удержание (https://t.me/China3army/24498) на военной службе специалистов;

▪️ кадровые перестановки в высших военных эшелонах — Ракетные войска (https://t.me/China3army/22981). Далее на очереди — смена министра обороны Ли Шанфу, в процессе;

▪️ поездки (https://t.me/China3army/22253) Си Цзиньпина с инспекцией в штабы Восточного и Южного командований.

https://t.me/China3army/24772 – цинк

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Что сделано для подготовки к Тайваньской операции со стороны США и Японии (с 01.01 по 06.10.2023 г.)

Вашингтон продвигает нарративы «Китай столкнется с экономическими проблемами» (Эзрати (https://t.me/China3army/17837), Расмуссен (https://t.me/China3army/17870), Клеверли (https://t.me/China3army/24702), Хейнс (https://t.me/China3army/19478)), «Есть сомнения, что Китай вторгнется на Тайвань» (Остин (https://t.me/China3army/18023), Браун (https://t.me/China3army/18874), Бернс (https://t.me/China3army/19215), Вильсбах (https://t.me/China3army/19778), Макги (https://t.me/China3army/24403)), «США заинтересованы в сохранении мира в Тайваньском проливе» (Акилино (https://t.me/China3army/20510)).

Цель таких вбросов — усыпить бдительность и сдержать Китай от проведения военной операции сейчас, чтобы дать выиграть время Соединенным Штатам для выполнения всех подготовительных мероприятий, которые усложнят задачу Пекину по взятию Тайваня.

В то же время планировщики США ведут подготовку (https://t.me/China3army/17971) Азиатского театра военных действий для провоцирования Пекина и втягиванию в конфликт с Тайванем:

▪️ размещение (https://t.me/China3army/18026) американских мобильных войск в Японии, на японских и филиппинских островах (https://t.me/China3army/19184),

▪️ получение доступа (https://t.me/China3army/18475)к новым (https://t.me/China3army/20122) филиппинским базам;

▪️ наращивание (https://t.me/China3army/18975) боевой подготовки с Японией с прицелом на тайваньский кризис и призыв (https://t.me/China3army/20832) японцев к оказанию помощи Тайбэю;

▪️ подготовка (https://t.me/China3army/20721)сил специальных операций;

▪️ создание (https://t.me/China3army/23713) инфраструктуры;

▪️ подготовка (https://t.me/China3army/24297) батальона ВС США для сдерживания КНР;

▪️ США дали понять Китаю, что не признают (https://t.me/China3army/24697) Тайвань частью его территории.

Вместе с тем США просчитывают (https://t.me/China3army/18668) риски для своих компаний на Тайване в случае начала операции, ведут подготовку (https://t.me/China3army/21515) к эвакуации проживающих на Тайване американских граждан. Западные СМИ готовятся (https://t.me/China3army/19910) крутить "эксклюзивы" для показа иностранной аудитории картинки о том, какой Тайвань — "духовитый". Американские аналитики придумывают (https://t.me/China3army/23784) стратегии по сдерживанию Поднебесной.

Кроме того, Америка приняла антикитайские законы (https://t.me/China3army/19269), чтобы использовать (https://t.me/China3army/19264) механизмы давления на (https://t.me/China3army/19264)Пекин, а также проработала (https://t.me/China3army/20045) перечень санкций, которые будут введены против Поднебесной.

США предпринимают усилия по ускорению поставок оружия на Тайвань:

▪️ подписана (https://t.me/China3army/21569) Остином пояснительная записка;

▪️ одобрен (https://t.me/China3army/22890) пакет военной помощи Тайваню в размере $345 млн;

▪️ одобрена (https://t.me/China3army/22062) продажа Тайваню боеприпасов и материально-технического снабжения на сумму $440 млн;

▪️ внесен на рассмотрение законопроект (https://t.me/China3army/22960) об укреплении военного потенциала Тайваня;

▪️ Тайваню выделены (https://t.me/China3army/23718) $80 млн на закупку оружия;

▪️ в планах перенаправить (https://t.me/China3army/24163) военную помощь на сумму $55 млн вместо Египта на Тайвань.

Вместе с тем США прощупывают настроения среди своих граждан в отношении китайско-тайваньского конфликта (06.03 (https://t.me/China3army/19379), 13.04 (https://t.me/China3army/20367)) и заинтересованности западной аудитории к открытию (https://t.me/China3army/20700) второго фронта в Азии после Украины.

Япония

▪️ Токио принял (https://t.me/China3army/17497) антикитайскую стратегию;

▪️ создана новая база (https://t.me/China3army/19377) на о.Исигаки (https://t.me/China3army/19672) для создания ракетного "зонтика" над Тайванем;

▪️ проведена проверка (https://t.me/China3army/19679) готовности жителей префектуры Окинава к эвакуации в случае конфликта;

▪️ даны указания на строительство (https://t.me/China3army/20136) бомбоубежищ;

▪️ Япония разместит (https://t.me/China3army/20900) американские ракеты MIM-104F (PAC-3) Patriot на острове Мияко;

▪️ планируется создание (https://t.me/China3army/21420) единой сети для обмена разведывательными данными между США, Японией, Тайванем;

▪️ проведены (https://t.me/China3army/22588)командно-штабные учения (https://t.me/China3army/19177) Японии, в том числе с участием США и Тайваня. Моделировался конфликт в Тайваньском проливе;

▪️ в планах увеличение складов для хранения боеприпасов (https://t.me/China3army/24337);

▪️ создание (https://t.me/China3army/24449?single)логистических сил;

▪️ соцопросы (03.05 (https://t.me/China3army/20797), 13.05 (https://t.me/China3army/20943)).

https://t.me/China3army/24773 – цинк

Что сделано для подготовки к Тайваньской операции со стороны Тайваня (с 01.01 по 06.10.2023 г.)

Юридическая/законодательная база

▪️ ужесточение (https://t.me/China3army/18817) правил пользования гражданскими БЛА;

▪️ контроль (https://t.me/China3army/19212) местных СМИ;

▪️ повышение (https://t.me/China3army/23743) срока прохождения обязательной военной службы до одного года с 2024 г.;

▪️ наложение (https://t.me/China3army/20673)штрафов на ИТ-специалистов, посещающих Китай без разрешения;

▪️ приняты поправки (https://t.me/China3army/20773) в законодательство о порядке применения оружия Береговой охраной;

▪️ ужесточение (https://t.me/China3army/24685) наказаний за шпионаж в пользу Китая;

▪️ наказание (https://t.me/China3army/24456) лиц за слежку за военными объектами и нанесении им ущерба.

Мобилизационные мероприятия

▪️ подготовлены (https://t.me/China3army/19247) списки мужчин и женщин в возрасте от 16 лет и старше, которые будут призваны по мобилизации;

▪️ сформированы (https://t.me/China3army/20756) четыре новые бригады резервистов.

Интенсивная боевая подготовка (учения)

▪️ отработка задач по отражению дронов (https://t.me/China3army/17892);

▪️ обучение (https://t.me/China3army/18017)тайваньских военнослужащих НАТОвцами (https://t.me/China3army/18017) и США (https://t.me/China3army/18188) (23.02 (https://t.me/China3army/19153); 17.04, (https://t.me/China3army/20462) 18.04 (https://t.me/China3army/20498), 24.07 (https://t.me/China3army/22717), 04.09 (https://t.me/China3army/23858));

▪️ отражение "наступления НОАК" (12.01 (https://t.me/China3army/18044), 10.02 (https://t.me/China3army/18771), 23.03 (https://t.me/China3army/19798), 19.04 (https://t.me/China3army/20537), 24.05 (https://t.me/China3army/21034), 10.06 (https://t.me/China3army/21463), 04.08 (https://t.me/China3army/23111), 28.08 (https://t.me/China3army/23641), 25.09 (https://t.me/China3army/24560));

▪️ учение по гражданской обороне (04.05 (https://t.me/China3army/20830), 21.07 (https://t.me/China3army/22636));

▪️ подготовка резервистов (28.08 (https://t.me/China3army/23640));

▪️ повышение (https://t.me/China3army/24399) требований к физической подготовке военнослужащих.

Отдельные мероприятия

▪️ создание (https://t.me/China3army/19195) эшелонированной обороны;

▪️ запасание (https://t.me/China3army/19589) медицинскими средствами;

▪️ увеличение (https://t.me/China3army/20376) численности жандармерии;

▪️ создание (https://t.me/China3army/20443) резервных каналов связи;

▪️ восхваление (https://t.me/China3army/20613) национализма;

▪️ создание (https://t.me/China3army/20628) запасов оружия (https://t.me/China3army/23996);

▪️ создание (https://t.me/China3army/21495) вспомогательной спутниковой сети, аналогичной Starlink, при поддержке британцев;

▪️ оборудование (https://t.me/China3army/21544) бомбоубежищ;

▪️ выпущен справочник по гражданской обороне (https://t.me/China3army/21543);

▪️ создается (https://t.me/China3army/21660) спутниковая группировка для разведки за Китаем;

▪️ запланировано увеличение (https://t.me/China3army/23859) количества медцентров и медработников (https://t.me/China3army/24672);

▪️ подготовка (https://t.me/China3army/22943?single) гражданских к обороне острова;

▪️ рекомендации (https://t.me/China3army/23790) по созданию "Добровольческой армии БЛА";

▪️ увеличение (https://t.me/China3army/23911) числа призывников на отдаленных островах;

▪️ модернизация (https://t.me/China3army/24046) танковых полигонов;

▪️ выдержки (https://t.me/China3army/24081)из доклада МО Тайваня о подготовке к войне с Китаем;

▪️ применение (https://t.me/China3army/24520) надводных дронов в конфликте.

Военно-техническое сотрудничество с США

Контракты на:

▪️ техобслуживание (https://t.me/China3army/17871) 12 противолодочных самолетов P-3C Orion;

▪️ закупку (https://t.me/China3army/18016) американских ракет — до 2030 года;

▪️ модернизацию (https://t.me/China3army/19405) танков M60A3;

▪️ закупку (https://t.me/China3army/19678) запчастей для ударных вертолетов AH-64E "Апач";

▪️ сотрудничество (https://t.me/China3army/20720) с США в производстве дронов;

Поставки оружия/систем:

▪️ ПТРК FGM-148 "Джавелин" (https://t.me/China3army/20038) против морского десанта НОАК;

▪️ корабельные артиллерийские системы MK15 Block 1B (https://t.me/China3army/20056);

▪️ продажа 4-х ЗРК NASAMS (https://t.me/China3army/22671)в 2024 г.;

▪️ план закупки 400 ракет "Гарпун" (https://t.me/China3army/20480);

▪️ 4 БЛА MQ-9B Sky Guardian (https://t.me/China3army/20767);

▪️ 29 РСЗО "Хаймарс" (https://t.me/China3army/20939), из которых 11 машин уже доставят (https://t.me/China3army/23893?single) в 2024 г.;

▪️ 108 танков М1А2 "Абрамс" к 2026 г, первые 38 единиц доставят (https://t.me/China3army/23469) в 2024 г.;

▪️ 66 истребителей F-16V к 2026 г.;

▪️ 46 торпед MK 48 (https://t.me/China3army/20872) в 2025 г.;

▪️ система передачи данных Link 22 (https://t.me/China3army/21129) для прямого канала связи с ВС США;

▪️ поставлена партия ПЗРК "Стингер" (https://t.me/China3army/21145);

▪️ ожидается продажа (https://t.me/China3army/23542) инфракрасных систем поиска и слежения для тайваньских F-16;

▪️ план по закупке (https://t.me/China3army/23702) 240 000 гранат M204A2 MK2 и 700 000 ручных гранат (https://t.me/China3army/23834) М67;

▪️ поставка семи систем дистанционного минирования M136 Volcano (https://t.me/China3army/23765) до конца 2023 г;

▪️ планируется поставка (https://t.me/China3army/24032) 1240 противотанковых ракет "Тоу 2B" и 200 ПТРК "Джавелин";

▪️ системы разведки NSP-7 (https://t.me/China3army/24196);

▪️ проработка (https://t.me/China3army/24679) вопросов, какое оружие необходимо Тайваню.

Внутренне производство

▪️ 3000 БЛА (https://t.me/China3army/17989) — к 2024 г., а также 700 БЛА (https://t.me/China3army/24097) военного назначения и 7000 коммерческих к 2028 г.;

▪️ создание предприятия (https://t.me/China3army/24657) по выпуску дронов-камикадзе;

▪️ выпуск 5962 противотанковых ракет "Кестрел" (https://t.me/China3army/23208?single) к ноябрю 2025 г.;

▪️ приобретение (https://t.me/China3army/22234) 11 РЛС CS/MPQ-90 Bee Eye;

▪️ закупка (https://t.me/China3army/23789)партии ракет Wan Chien с увеличенной дальностью стрельбы;

▪️ передача (https://t.me/China3army/24246) 1000 ракет в войска в 2024 г.

Подготовка тайваньского ЦИПсО (https://t.me/China3army/24655) для противодействия Китаю в инфополе

▪️ обучение в Великобритании (09.02 (https://t.me/China3army/18751));

▪️ открыт (https://t.me/China3army/18776) институт кибербезопасности;

▪️ блокирование (https://t.me/China3army/19590) китайских радиопередач;

▪️ проведение (https://t.me/China3army/20275) психологических операций;

▪️ "Тайваньский закон об устойчивости кибербезопасности"; (https://t.me/China3army/20552)▪️ установление (https://t.me/China3army/24512)связей с США для "промывки мозгов" тайваньцам.

Соцопросы

▪️ прощупывание общества на предмет готовности к конфликту (21.02 (https://t.me/China3army/19074), 19.04 (https://t.me/China3army/20523), 03.09 (https://t.me/China3army/23807), 19.09 (https://t.me/China3army/24380)).

https://t.me/China3army/24771 – цинк

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