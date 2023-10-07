Ольга Бузова получит звание Заслуженной артистки Российской Федерации

Российская певица и актриса Ольга Бузова получит звание «Заслуженный артист Российской Федерации»: соответствующее предложение утвердил Минкульт и передал на подпись президенту.

Авторы представления отмечают, что артистка отличается выдающимся актёрским талантом, «терпимо поёт» и даже однажды участвовала в интеллектуальной викторине «Что? Где? Когда?», сразу получив звание магистра.

«Это истинно русская девушка: целомудренная, скромная, честная. Таких артистов очень мало на современной опошлённой поп-сцене», – отметил один из подписантов, известный певец и продюсер, пожелавший остаться анонимным из репутационных соображений.

—