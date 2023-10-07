 

Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

07.10.2023, 7:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многим популярным звездам удалось получить звание секс-символов не только благодаря внешним данным, но и ролях в фильмах. Ярыми представителями самых желанных мужчины в Голливуде служат Мел Гибсон, Марлон Бадрон, Кэри Грант и Ричард Гир. Правда, далеко не каждый рад такой ассоциации с ним в обществе.

Стало известно имя того, кто недоволен своим званием секс-символа. Ричард Гир является примером именно такого человека. Он талантливый актер, общественный деятель и важная фигура в американской культуре. Его вклад в киноиндустрию и благотворительность делает его одной из самых узнаваемых и уважаемых личностей.

Свой статус Ричард Гир завоевал после съемок в фильме “Американский жиголо”. Однако зачастую он реагируют негативно, когда кто-то в обществе называет его секс-символом. В интервью с Пятым Каналом психолог рассказал, что такая реакция является абсолютно нормальной. Андрей Зберовский считает, что актеры зачастую хотят больше ассоциироваться с настоящими мужчинами, чем со смазливыми парнями.

“Тот же самый Ди Каприо стремился выйти из роли такого рокового соблазнителя после „Титаника“ в других более драматических фильмах. И, поэтому, неудивительно, что Ричард Гир…эту роль не хотел эксплуатировать. Хотел быть в других ролях”, – цитирует психолога Пятый канал.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Что сделано Китаем, США и Японией для подготовке к войне за Тайвань

07.10 / Ольга Бузова получит звание Заслуженной артистки Российской Федерации

07.10 / Бразильские охотники показали видео с убитой чупакаброй

07.10 / Ученые: «мексиканские пришельцы» могут быть настоящими

07.10 / Мнение: О пощёчине России… Он совсем слетел с катушек?

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Миражи 1937-го года” на фоне СВО

07.10 / Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: США обвинили КНДР в поставках артиллерии в Россию

07.10 / Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам

07.10 / Мнение: Тик-Ток не наш??

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика