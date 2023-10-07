Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

Многим популярным звездам удалось получить звание секс-символов не только благодаря внешним данным, но и ролях в фильмах. Ярыми представителями самых желанных мужчины в Голливуде служат Мел Гибсон, Марлон Бадрон, Кэри Грант и Ричард Гир. Правда, далеко не каждый рад такой ассоциации с ним в обществе.

Стало известно имя того, кто недоволен своим званием секс-символа. Ричард Гир является примером именно такого человека. Он талантливый актер, общественный деятель и важная фигура в американской культуре. Его вклад в киноиндустрию и благотворительность делает его одной из самых узнаваемых и уважаемых личностей.

Свой статус Ричард Гир завоевал после съемок в фильме “Американский жиголо”. Однако зачастую он реагируют негативно, когда кто-то в обществе называет его секс-символом. В интервью с Пятым Каналом психолог рассказал, что такая реакция является абсолютно нормальной. Андрей Зберовский считает, что актеры зачастую хотят больше ассоциироваться с настоящими мужчинами, чем со смазливыми парнями.

“Тот же самый Ди Каприо стремился выйти из роли такого рокового соблазнителя после „Титаника“ в других более драматических фильмах. И, поэтому, неудивительно, что Ричард Гир…эту роль не хотел эксплуатировать. Хотел быть в других ролях”, – цитирует психолога Пятый канал.