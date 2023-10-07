Бразильские охотники показали видео с убитой чупакаброй

Охотники из Бразилии заявили, что застрелили в лесу чупакабру, а в доказательство показали видео.

По информации СМИ, группа охотников выслеживала кабана в лесу Гиа Лопес да Лагуна недалеко от Сан-Паулу. В какой-то момент на их пути встретилась чупакабра, которую мужчины успешно застрелили.

Бездыханное тело мифической твари попало на видео. Перевалившись через бревно лежит существо с длинными тощими руками, похожими на человеческие, и острыми клыками.

Ролик быстро стал вирусным в сети, однако, биолог Хосе Милтон Лонго, посмотрев видео, сообщил СМИ, что охотники, вероятнее всего, выдали за чупакабру тело обезьяны ревуна. Представители данного рода часто встречаются в этих местах. Причем, судя по состоянию, ревун пролежал в лесу не меньше недели, прежде чем его нашли охотники, и совершенно точно не был подстрелен прямо перед началом съемки.