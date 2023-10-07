 

Бразильские охотники показали видео с убитой чупакаброй

07.10.2023, 7:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Охотники из Бразилии заявили, что застрелили в лесу чупакабру, а в доказательство показали видео.

По информации СМИ, группа охотников выслеживала кабана в лесу Гиа Лопес да Лагуна недалеко от Сан-Паулу. В какой-то момент на их пути встретилась чупакабра, которую мужчины успешно застрелили.

Бездыханное тело мифической твари попало на видео. Перевалившись через бревно лежит существо с длинными тощими руками, похожими на человеческие, и острыми клыками.

Ролик быстро стал вирусным в сети, однако, биолог Хосе Милтон Лонго, посмотрев видео, сообщил СМИ, что охотники, вероятнее всего, выдали за чупакабру тело обезьяны ревуна. Представители данного рода часто встречаются в этих местах. Причем, судя по состоянию, ревун пролежал в лесу не меньше недели, прежде чем его нашли охотники, и совершенно точно не был подстрелен прямо перед началом съемки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Мнение: Немного музыки

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Что сделано Китаем, США и Японией для подготовке к войне за Тайвань

07.10 / Ольга Бузова получит звание Заслуженной артистки Российской Федерации

07.10 / Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

07.10 / Ученые: «мексиканские пришельцы» могут быть настоящими

07.10 / Мнение: О пощёчине России… Он совсем слетел с катушек?

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Миражи 1937-го года” на фоне СВО

07.10 / Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: США обвинили КНДР в поставках артиллерии в Россию

07.10 / Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика