Ученые: «мексиканские пришельцы» могут быть настоящими

Два таинственных тела, представленных как «мексиканские пришельцы», могут на самом деле быть настоящими инопланетянами. Это заявили ученые после тщательных тестов и рентгеновских исследований.

Напомним, эти загадочные существа были представлены конгрессу Мексики несколько недель назад самопровозглашенным уфологом Хайме Мауссаном. С тех пор они вызвали огромный интерес в научных кругах, но сегодня ученые поделились удивительными результатами своих исследований.

Лаборатория Мехико провела комплексные компьютерные томографии тел этих существ. Директор Научно-исследовательского института медицинских наук Хосе де Хесус Залсе Бенитес заявил, что «результаты томографий показывают, что два маленьких тела действительно могут быть не от мира сего». Важно отметить, что на телах не было обнаружено признаков сторонних манипуляций или сборки, что усиливает вероятность их инопланетного происхождения.

Интересно, что представление Мауссана в конгрессе Мексики ошеломило некоторых парламентариев, так как там были продемонстрированы инопланетные формы жизни. Он заявил, что «они были разумными и жили с нами» и призвал «переписать историю». Ученые, однако, не делают выводов о том, откуда могли прийти эти пришельцы, несмотря на их классический большеголовый вид.

Тем не менее, правительство Перу начало уголовное расследование в отношении Хайме Мауссана, который завляет о своей невиновности и обещает обнародовать дополнительные результаты исследований «в соответствующее время».

Помощник заместителя помощника администратора по исследованиям в НАСА Дэн Эванс, подчеркнул важность научного и рационального подхода к этому феномену и призвал отказаться от спекуляций и теорий заговора.

– Научное сообщество должно тщательно анализировать данные, – сказал он.

Ситуация продолжает развиваться, и ученые исследуют дополнительные данные, чтобы разгадать загадку «мексиканских пришельцев».