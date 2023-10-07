Украина: 1200 медучреждений подверглись нападениям. Всего на восстановление украинских городов необходимо 411 млрд долларов

С 24 февраля 2022 года ВОЗ зафиксировала более 1200 случаев нанесения ударов по медицинским объектам в Украине. Для обеспечения непрерывного доступа к первичной медико-санитарной помощи ВОЗ в партнерстве с Минздравом Украины организует в стране модульные медпункты.

Модульные пункты представляют собой готовые блоки, которые можно быстро установить на месте, чтобы наладить предоставление первичной медицинской помощи. Это один из ключевых проектов ВОЗ по реагированию на кризис в Украине. Модульные пункты можно будет использовать в течение 10 лет.

«Модульные клиники служат временной заменой поврежденных медпунктов в областях, наиболее сильно пострадавших от войны, и обеспечивают инфраструктуру для того, чтобы врачи и медсестры могли оказывать первичную медико-санитарную помощь тем, кто особенно остро в ней нуждается, в частности пациентам с хроническими заболеваниями», – говорит д-р Ярно Хабихт, представитель ВОЗ в Украине.

На данный момент в рамках проекта предусмотрена организация 14 модульных пунктов в четырех областях, определенных властями Украины, – Харьковской, Херсонской, Николаевской и Сумской. Из них пять медпунктов уже работают, три – находятся на этапе сооружения и еще три – пока только в проекте.

Кроме того, в общее число модульных клиник включено три запасных пункта, которые могут быть развернуты в чрезвычайной ситуации.

Сборка и установка одной модульной клиники занимает всего 10–14 дней, при этом используются готовые блоки, количество которых зависит от необходимого числа помещений для приема пациентов.

Все клиники оснащены базовыми удобствами, включая электроснабжение, санитарное оборудование, системы канализации, помещения для ожидания в очереди и смотровые. Поддержание оптимальных условий для оказания медицинских услуг осуществляется с помощью генераторов и вентиляционного оборудования.

3 октября свои двери распахнула новая модульная клиника в селе Хухра Сумской области. Она будет работать в амбулаторном режиме, обеспечивая первичную медико-санитарную помощь жителям села, число которых превышает 3000 человек.

Модульная клиника в Хухре состоит из восьми готовых блоков, которые образуют полноценное медицинское учреждение с четырьмя кабинетами для приема посетителей, где одновременно могут работать до 11 сотрудников. Штат этой клиники, как и остальных, будет укомплектован врачами и медсестрами первичного звена, ранее работавшими в медучреждениях, которые были повреждены или разрушены. Это позволит обеспечить непрерывное оказание первичной медико-санитарной помощи в данной области.

«Сейчас мы завершаем сооружение всех модульных клиник в Сумской области, и скоро они будут полностью готовы к работе. Прием пациентов начнется уже этой осенью», – сообщает Эмануэль Бруни, специалист по работе с инцидентами странового офиса ВОЗ в Украине.

Правительство Украины называет строительство модульных клиник «важным проектом». «Благодаря активной поддержке со стороны ВОЗ и других международных партнеров мы шаг за шагом продвигаемся вперед и заново отстраиваем разрушенные больницы, чтобы пациенты получили полный доступ к основным медицинским услугам», – заявила Марина Слободниченко, заместитель министра здравоохранения по вопросам интеграции с Европой.

«Война в Украине имела разрушительные последствия для сферы здравоохранения и привела к существенному ограничению доступа к базовым медицинским услугам в районах, где идут активные боевые действия. В рамках этой инициативы ВОЗ неустанно трудится над возобновлением оказания жизненно важной первичной медико-санитарной помощи», – подтвердил Джеральд Рокеншауб, региональный директор ЕРБ ВОЗ по противодействию чрезвычайным ситуациям.

Необходимую финансовую поддержку проекта обеспечивают Украинский гуманитарный фонд и Генеральный директорат европейских операций по защите гражданского населения и оказанию гуманитарной помощи.

В целом, полномасштабное вторжение России нанесло колоссальный ущерб городам Украины. По подсчетам правительства Украины, группы Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН, на восстановление потребуется 411 млрд долларов.

Напомним, что в ответ на просьбу Украины под эгидой Европейской экономической комиссии ООН был создан проекта UN4UkrainianCities (ред. – ООН для украинских городов), цель которого – поддержка в восстановлении украинских городов, пострадавших из-за войны. В планах – отстроить города по принципу «лучше, чем было».

В Женеве, в рамках Восемьдесят четвертой сессии Комитета Европейской экономической комиссии ООН по городскому развитию, жилью и землепользованию собрались представители проектных групп UN4UkrainianCities, представители украинских городов, чтобы обсудить новые наработки.

Жилой фонд Украины пострадал больше всего, поэтому главные силы брошены на его восстановление. По последним оценкам, повреждено или разрушено более 18 тысяч многоквартирных домов, ущерб оценивается в 54 миллиарда долларов. Ситуация усложняется еще и тем, что жилье необходимо не только для местного населения, но и для внутренне перемещенных граждан, которых сейчас в Украине более 5 миллионов.

Сейчас Европейская экономическая комиссия ООН помогает Украине разработать новое жилищное законодательство, а именно, проект закона об основах государственной жилищной политики. Для этого ЕЭК ООН создала Комитет по городскому развитию, жилищному строительству и землепользованию, собрав экспертов со всей Европы. Рекомендации Финляндии, Германии, Словакии, Албании, адаптированные к украинским реалиям, вошли в этот документ. Также, ООН поможет украинскому министерству разработать проект закона о кооперативном жилищном строительстве.

Прежде всего, эта новая законодательная база нужна для того, чтобы средства, которые будут привлекаться к восстановлению и реконструкции жилья в Украине, использовались прозрачно и продуктивно.

В рамках проекта UN4UkrainianCities, ЕЭК ООН представила Комитету проект системы, которая будет отслеживать муниципальные инвестиции. Это инновационный онлайн-инструмент, цель которого – искать потенциальных инвесторов и управлять средствами, выделенными на реконструкцию украинских городов. Кроме того, что эта система облегчит сам процесс управления проектами, она будет способствовать усилиям Украины по борьбе с коррупцией.

Работа по разработке плана восстановления украинских городов началась с Харькова (по оценкам Киевской школы экономики, ущерб составляет 9 миллиардов долларов) и Николаева (ущерб составляет 852 миллиона евро). Концепции генеральных планов, стратегии развития городов (пилотных проектов по реконструкции жилья и строительства новых домов, городской инфраструктура), планы по привлечению инвесторов – сейчас в работе.

К проекту UN4UkrainianCities, который охватывал Харьков и Николаев, присоединяются новые украинские города – Ирпень (с населением 65 тысяч человек) и Бородянка (с населением 14 тысяч человек). Это небольшие города в Киевской области страны, которые сильно пострадали в самом начале полномасштабного вторжения.

В Ирпене, по данным городских властей, разрушено 76 процентов инфраструктуры (повреждено или разрушено более 7 тысяч объектов, из них более 3200 – жилые дома). Без крова остались более 16 350 жителей Ирпеня. Этот город – один из наиболее пострадавших в Киевской области. На его реконструкцию нужно около одного миллиарда долларов.

В Бородянке разрушено более 1500 зданий (15 процентов), из них более 1140 – жилые дома и хозяйственные постройки, а также, более 140 – промышленные сооружения. Ущерб, нанесенный социальной инфраструктуре, составляет более 24 миллионов долларов (более 6,5 миллионов долларов – объектам здравоохранения и образования, 21,4 миллиона долларов – промышленности, и более 7,5 миллионов долларов – административной инфраструктуре). Общий ущерб городу оценивается почти в 148,4 млн долларов.

UN4UkrainianCities – это проект по восстановлению украинских городов, инициированный Европейской экономической комиссией ООН. Новые генеральные планы городов разрабатываются совместно с местными архитекторами, градостроителями и международными экспертами. В работе над проектом задействованы 16 структур ООН и международных организаций.