Мнение: О пощёчине России… Он совсем слетел с катушек?

На фото — наш новый Герой. Но рассказ о нём так и хочется предварить словами Владимира Владимировича: «Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,

им

довольно воздали дани.

Теперь

поговорим

о дряни».

Не станем спорить, о ней и поговорим. Ибо — как в капле воды…

Все ключевые проблемы сегодняшней России.

После встречи с главой Кремля Владимиром Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров издал указ о награждении земляков за выдающиеся заслуги перед Республикой. Список длинный. Так, высшей награды,ордена Кадырова, удостоены отличившиеся сотрудники силовых ведомств Чечни: Ваха Хамбулатов, Заурбек Элимханов, Абу-Салах Зеиев и Ибрагим Исмаилов. А высшего звания: «Герой Чеченской Республики» — удостоились многие представители команды чеченского лидера. В их числе — Абузайд Висмурадов, Апты Алаудинов, Хас-Магомед Кадыров, Иса Тумхаджиев, Идрис Черхигов, Адам Кадыров, Аслан Ирасханов, Ахмед Дудаев, Алихан Цакаев, Хасмагомед Магомадов, Исмаил Агуев, Гайрбек Делимханов, Магомед Арсиев, Муса Иблаев и другие. Медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» отмечен Валид Эдилов, экс-руководитель Секретариата Главы ЧР, нынешний республиканский министр спорта.

И если присвоение высших званий ЧР Апты Алаудинову и Хасмагомеду Магомадову, денно и нощно присутствующим в зоне спецоперации, никаких сомнений не должно вызывать, то с некоторыми другими всё не так однозначно. Особенно, если учесть, что героем Чеченской Республики можно стать лишь за выдающиеся заслуги перед регионом и народом Чечни, связанные с совершением «геройского подвига». Так, во всяком случае, говорится в Положении о награде.

Но что героического в том, чтобы быть родственником или особо доверенным лицом Рамзана Кадырова (в списке они выделены жирным)? А что героического сделал 15-летний Адам, на поле боя не замеченный? В шестилетнем возрасте наизусть выучил Коран? В 13 лет «непонятным образом» стал победителем на ринге после того, как тренер его соперника выбросил полотенце? В 15 лет нанёс несколько ударов «осквернителю Корана» в грозненском СИЗО и воспользовался послаблением в УК РФ?

А других «подвигов» за ним вроде бы и нет.

И вот если эта награда — не новый знак того, что у избранного региона «свои законы», которые принимает и #Кремль, то что это?

Но коли так, коли появился регион-«фаворит» и регион-«исключение», разве это не пощёчина всей стране?

Нанося её, что он хотел всем сказать и показать?

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