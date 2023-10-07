Рупор кремлевской пропаганды: “Миражи 1937-го года” на фоне СВО

"Миражи 1937-го года" на фоне СВО

Читаю с утра: В Комсомольске-на-Амуре задержаны двое молодых людей, которые планировали диверсию на нескольких объектах по заданию спецслужб Украины.

И таких новостей за последние полтора года очень много. Например, недавно сообщали, что на Алтае ФСБ арестовала местного жителя, который отравил воду для мобилизованных военнослужащих: «Известно, что задержанный мужчина проживает в Барнауле, ему 42 года. Свое преступление он снимал на видео, которое затем отправил на Украину». Выглядит абсурдно, но ведь запротоколированный факт!

В нашей Карелии тоже произошел подобный случай, в Сортавале был задержан 19-летний местный житель Никита Клюня, являющийся местным лидером организации «Гражданский альянс России». Ему было предъявлено обвинение в диверсионной деятельности на железной дороге и инкриминируется статья 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нём). Между прочим, легко выяснить происхождение «Гражданского альянса». Это всего лишь, если пользоваться модным словом, «ребрендинг» другой организации — РОНА. Русского Объединённого Национального Альянса, председателем Национального совета которой был один человек – Олег Филатчев.

Для знатоков истории Великой Отечественной войны аббревиатура РОНА хорошо известна. Да, вроде бы очередная потешная и виртуальная организация, вот только релейный шкаф на железной дороге, который поджег Клюня, был вполне реальным. (Подробнее – Дело сортавальца Клюни и философ Иван Ильин https://mustoi.ru/delo-sortavalca-klyuni-i-filosof-ivan-ilin/).

То есть мы имеем сотни эпизодов, когда некие не очень умные граждане ломают железнодорожное оборудование, кидают бутылки с зажигательной смесью в военкоматы, даже воду отравляют… Из идейных соображений или за смешное вознаграждение. Это наша нынешняя реальность, сомневаться в которой не приходится.

Однако вот какой парадокс: в представлениях большого количества россиян подобные же обвинения, выдвигавшиеся в сталинскую эпоху, практически все были сфабрикованы НКВД. Исключительно для того, чтобы репрессировать как можно больше невинных людей!

А ведь в 30-е годы уровень противостояния в обществе был намного выше! Гражданская война прошла совсем недавно. Еще национализация с экспроприациями. После всего этого осталось немало «обиженных» граждан, готовых не то, что за деньги, а просто так мстить новой власти. Разве все они сидели, сложа руки?

Карельский краевед Александр Костин пишет о репрессиях в том же Пудожском районе: «Подводя черту разговору о «вредителях», я в то же время не склонен отрицать, что такое явление отсутствовало. Противники колхозного строя проявляли свое неприятие власти разными способами. Так, когда в деревне Нигижма был организован колхоз «Парижская коммуна», куда вошли 20 хозяйств, то зажиточные крестьяне повели агитацию против колхоза, в результате 5 крестьянских хозяйств вышли из него. Дело дошло до избиения колхозников… На лесозаготовках кулаки загоняли лошадям в хомуты гвозди, в Каршево совершались хищения запчастей от машин, в колхозе «Путь к свету» (Водла) кулак Н-в заморил лошадей, и далее в том же духе».

Думается, когда будут рассекречены все документы, картина произошедших событий в любом регионе страны окажется очень сложной и пестрой.

С другой стороны, тогдашние эмигрантские организации состояли не из беглых жуликов и представителей продажной творческой интеллигенции, способной лишь писать истеричные посты в социальных сетях. В большинстве своем это были бывшие офицеры, прошедшие школу гражданской войны и белого подполья. Организовывать подрывную работу они умели и хотели.

А еще, на фоне массы граждан, согласившихся сотрудничать с СБУ, уже по иному смотрятся фразы про «тысячи польских шпионов». Цитирование которых в конце 80-х казалось стопроцентным доказательством надуманности всех тогдашних обвинений. Время было еще мирное, «постзастойное», ну какие могут быть тысячи шпионов? Какая еще «украинская разведка», она же румынская, финская или эстонская…

Конечно, в 1937-38 годах в силу ряда обстоятельств, о которых здесь коротко не скажешь, борьба с реальной и потенциальной «пятой колонной» привела к тому, что под каток репрессий попали и виновные, и невинные, и многие из тех, у кого перед государством были старые, причем часто не самые большие грехи. Не зря в 1939-40 годах само НКВД пришлось «зачищать» от тех деятелей, кто фабриковал липовые дела. Приходится об этом писать, так как в последнее время появились мутные граждане, зарабатывающие на данной теме. (См. Георгий Маленков как жертва «балаевщины» ).

Также необходимо оговориться, что нынешняя капиталистическая Россия — это не СССР, бывший первым в мире социалистическим государством. Нынешний правящий класс ведет свое происхождение из «святых 90-х», чем и объясняются разные «странности» в проведении СВО, совершенно невообразимые в сталинское время.

Однако методы борьбы, в том числе подрывной, не сильно изменились, вне зависимости от общественного строя и порядков в том или ином государстве. Так что читая с утра о поимке очередного и вполне реального диверсанта или шпиона СБУ, используйте эту информацию для лучшего понимания реальной ситуации в 20-30 годах XX века. Ведь совершенно иначе все начинает выглядеть!

Просто задайте себе простые вопросы: Были у нового общества, создаваемого в нашей стране с 1917 года, реальные и многочисленные враги? Были. Хотели ли они сами устроить массовые репрессии против своих противников? Хотели, доказательств этого достаточно. Следовательно, Советская власть имела полное право на самозащиту. В том числе для того, чтобы уберечь от смерти миллионы своих активных сторонников. Существовали ли в то время реальные шпионы, диверсанты, агенты иностранных разведок? Существовали. Имело ли право тогдашнее государство защищаться от них? Конечно, имело! Ведь любое современное и самое «демократическое» государство не отказывает себе в этом праве.

(с) А.Степанов

https://dzen.ru/a/ZSASgH0_UlFaE46F?referrer_clid=1400& – цинк

Как там в начале 10х говорили – "Страшен не тот 1937-й год, который был, а тот – который будет" (с)

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