Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин

Чаще всего россиян в сфере бытовых услуг обманывают “мастера” по ремонту стиральных машин. Куратор и эксперт проекта “Мошеловка” Алла Храпунова рассказала, что люди находят в Сети подходящего исполнителя заказа, договариваются о стоимости работ.

Потом человек приезжает и забирает деталь машинки якобы на диагностику. После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла в разы. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь, отмечает телеканал “360”.