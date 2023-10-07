 

Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам

07.10.2023, 2:05, Разное
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Домашняя работа может стать камнем преткновения между детьми и родителями. Психолог Мария Потапова рассказала сайту, как правильно взаимодействовать со школьниками при выполнении заданий.

По словам эксперта, зачастую при попытке помочь ребенку с уроками взрослые допускают ряд ошибок. Потапова призвала матерей и отцов не сравнивать свое чадо с одноклассниками. “Не стоит использовать мотивацию ошибок — страшить: не сдашь экзамен, тебя спросят на уроке, а ты не будешь знать — это стыдно. Такая мотивация подходила поколениям раньше, миллениалам, например, но не подходит современным детям”, — цитирует специалиста телеканал “360”.


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