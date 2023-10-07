 

Мнение: Тик-Ток не наш??

07.10.2023, 1:45, Разное
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Только что узнал сногсшибательную новость: оказывается, Китай давно отключил от России Тик-Ток! Неужели? Да ну, я не верю. Я, правда, Тик-Током никогда не интересовался и даже понятия не имею, как, собственно, в него заходят; но я был всегда уверен, что вся российская публика в нем “сидит”, а особенно – молодое поколение, ибо – а где ж ему еще сидеть, не в библиотеках же.

И тут меня уверяет та же Катя Пебел – мол, да вы что, никакого Тик-Тока давно нет, это ж было явное недружественное решение того же Китая, теперь там смотреть можно только старые видео… Ничего не понимаю!

Искать Тик-Ток мне по-прежнему неохота, поэтому взываю к продвинутой публике: как там у вас с Тик-Током? Смотрите? Или всё-таки Китай подложил такую вот большую подляну “любимому союзничку”, а российское начальство даже боится что-то вякнуть по этому поводу, и Тик-Ток теперь “в серой зоне”?

UPD. C разных сторон пишут, шо таки да! Китай отключил РФ от Тик-Тока, старые ролики еще смотреть можно, свои новые добавлять нельзя. Токсичная страна РФ, ничего не поделаешь! Китай не хочет, чтобы русские изгои марали его международный продукт своим присутствием. При этом занятно, что из Ютуба-то нас как раз никто не выгонял, только монетизацию отключили.
Но какое холопство демонстрирует росагитпроп, просто прелесть! Все СМИ засунули языки в привычные места, молчит Мария Захарова, не шутит на тему этого выпинывания Кеосаян-младший в своей программе на НТВ. “Бьют и плакать не дают”. С китайскими “братьями” у вас запляшут лес и горы, дорогие соотечественники. Главное – верить!

Источник: Размышления вольного социолога


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