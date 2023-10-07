Основа препарата от эректильной дисфункции была найдена в яде гигантского паука

Основу для препарата от эректильной дисфункции нашли в яде гигантского паука, известном как паучий яд. Хищное насекомое обладает смертоносным укусом, состоящим из нескольких зазубрин, расположенных на его передней части.

Такой укус вызывает приток крови к пенису, и мужчина начинает испытывать половое возбуждение, а также увеличивается время полового акта.

Несмотря на то, что до сих пор не обнаружено убедительных доказательств эффективности гена, заявляют исследователи, вакцина может быть полезна в дальнейшем.