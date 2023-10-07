Было обнаружено,что вегетарианство связано с генами липидного обмена

Отруби хороши для печени, так как в них содержится комплекс витаминов и микроэлементов: кальций, железо, магний, калий.

Так же в отрубях много клетчатки, которая улучшает перистальтику кишечника, и способствует выведению токсинов из организма.

Отличные свойства у отрубей при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Кроме этого отруби действуют как адсорбент: впитывая и выводя из организма вредные вещества, вещества необходимые для нормального функционирования печени (холестирин, свободные радикалы).

В том числе отрубы нормализуют гликемический индекс продуктов, уменьшают уровень инсулина в крови, помогают регулировать углеводный обмен, повышая уровень инсулиновой чувствительности клеток поджелудочной железы.