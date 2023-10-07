Рупор кремлевской пропаганды: Колесное беспилотное будущее

Новый китайский колесный дрон. Имеет неплохие перспективы гражданского и военного использования.

Развитие подобных технологий в перспективе убьет профессию курьера. Пока еще нет, но уже при нашей жизни.

Ну и сразу можно представить, как такой дрон можно использовать для контроля обстановки навесив на него соответствующие камеры и тепловизоры, а также в качестве дрона-камикадзе, прицепив в нему взрывчатку для подрыва автомобилей и легкой бронетехники.

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