Рупор кремлевской пропаганды: Колесное беспилотное будущее
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Новый китайский колесный дрон. Имеет неплохие перспективы гражданского и военного использования.
Развитие подобных технологий в перспективе убьет профессию курьера. Пока еще нет, но уже при нашей жизни.
Ну и сразу можно представить, как такой дрон можно использовать для контроля обстановки навесив на него соответствующие камеры и тепловизоры, а также в качестве дрона-камикадзе, прицепив в нему взрывчатку для подрыва автомобилей и легкой бронетехники.
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Источник: Colonel Cassad
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