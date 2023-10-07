 

У группы препаратов для похудения обнаружены новые побочные эффекты

07.10.2023, 0:15, Разное
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У группы препаратов, предназначенных для похудения, появились побочные действия. Ученые установили, что женщина, употребляющая препарат инсулиноподобного фактора роста человека, может забеременеть. Они заявили, что употребление препаратов может привести к предраковым состояниям, дефектам зачатков конечностей и слизистой оболочки рта.

Возможно, им придется пересмотреть свою точку зрения после появления на рынке нового препарата.

Разработчики БАДов, разрабатываемых для похудения и желающих сжечь накопленный жир, утверждают, что продукты, содержащие это вещество, не рекомендуют употреблять женщинам во время беременности и кормления грудью. Причина в том, что, если будущая мама употребляет их в больших количествах, ее организм тратит много энергии на рост плода, от чего тот получает недостаточное питание, а то и вовсе недополучает его.


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