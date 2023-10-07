Аномальные концентрации выбросов метана наблюдались на Сахалине

Ученые из Научно-исследовательского института ядерной физики СО РАН изучили аномалии в выбросах метана на всех российских территориях, где они были зафиксированы за последние два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал, опубликованный в журнале Nature.

Впервые ученые обратили внимание на выбросы метана в Якутию в 2015 году, в дальнейшем они регистрировались каждый год. При этом отмечалось, что концентрация вещества на Аляске была в 20 раз выше, чем в российской части России. Изучение выявило, что всего за последние пять лет на 29 из 69 исследованных территорий в Якутиии было зафиксировано более 50 выбросов.

В 2017 году было обнаружено 2 выброса метана, а в 2019-м — 6. Из них три поступили в сентябре, 7 января и 12 декабря. Отчет дополняет карта метана и его производных в атмосфере в зависимости от конкретной территории. Из нее видно, что два выброса произошли на Камчатке и в Сахалинской области. В первом случае выбросы были обнаружены в ноябре, а второй сигнал поступил через две недели. Из более чем 30 выбросов в 2018 году три пришлись на январь, шесть — на июль, пять — на август и 10 — на сентябрь. Анализ всех данных позволил выявить 11 аномальных наблюдений метана с выбросами в атмосферу. Исследователи изучили данные за период с 2000 по 2016 год и определили, что продолжительность «малых» выбросов составила восемь лет, а более десяти — на протяжении четырех лет.