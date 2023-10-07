Проблема с аккумуляторами iPhone 15: дешевые компоненты и быстрая деградация

Использование недорогих компонентов в аккумуляторах новых iPhone 15 приводит к их быстрой потере емкости, как рассказал инсайдер RGcloudS.

Эксперт утверждает, что смартфоны серии iPhone 14 и 15 начинают деградировать уже после примерно 600 циклов зарядки. Это сравнимо с большинством современных смартфонов, которые сохраняют изначальную емкость аккумулятора лишь после 800 циклов заряда.

Китайские флагманские смартфоны, такие как Oppo Find X и Realme GT3, превосходят новые iPhone, утверждая, что их батареи начнут деградировать только после 1,6 тысячи циклов зарядки. Это значит, что китайские флагманы сохраняют заявленную емкость аккумулятора примерно в 2,6 раза дольше.

Летом владельцы iPhone 14 начали замечать потерю емкости аккумулятора на уровне 10-15%. Это произошло гораздо раньше, чем обычно пользователи смартфонов Apple сталкиваются с подобными проблемами, которые обычно возникают спустя полтора-два года использования.