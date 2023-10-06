Диагностирован рак: Дроздов экстренно госпитализировн в тяжелом состоянии

Николай Дроздов один из самых популярных ведущих на российском телевидении. Любовь и признание народа он получил благодаря программе “В мире животных”. Не одно поколение выросло на популярной передачи. 41 год ученый-зоолог искренне и с большим удовольствием рассказывал зрителям о жизни животных в их естественной среде обитания.

С начала года жизнь проверяет здоровье популярного ведущего на прочность. В конце января Николай Дроздов попал в больницу с перелом рёбер. Дело в том, что он выходил из машины и поскользнулся на льду. А летом мужчина пожаловался на ухудшение зрения. Далее ученый-зоолог столкнулся с воспалением кишечника из-за резкого похудения на 15 килограмм.

Сегодня стало известно, что Николай Дроздов был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. При обследовании врачи выявили у ведущего злокачественную опухоль. Как оказалось, ученый жаловался на постоянные боли в одну из московских клиник. Сейчас медики планируют назначить мужчине курс химиотерапии.

Ранее “Дни.ру” писали, что изменившийся Николай Дроздов светится от счастья на телеэкране.