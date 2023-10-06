 

Ученые нашли способ разгадать происхождение древних людей от Африки до Евразии

06.10.2023, 23:05, Разное
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Британские ученые доказали, что предки современных людей попали в Евразию из Африки путем «коридора» рек, что пересекал Синайский полуостров через современную Иорданию.

Авторы статьи, опубликованной в научном журнале Current Biology, предполагают, что около 50 тысяч лет назад пришел потоп и уничтожил большую часть жителей Африки, забрав с собой и некоторых представителей европейского континента, которые смогли уйти через «коридор».

В «коридоре» египтяне из Египта и их предки попали в бассейн Нила и стали предками современного населения Египта и Ближнего Востока, из-за чего часто они называются коптами.


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