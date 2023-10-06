Врач-кардиолог Константин Крулев предупредил о серьезных опасностях, связанных с развитием атеросклероза в кровеносных сосудах

Врач-кардиолог Константин Крулев предупреждает о серьезных опасностях, связанных с развитием атеросклероза в кровеносных сосудах. Этот процесс может привести к инфаркту, инсульту или даже внезапной смерти.

Кардиолог Крулев подчеркивает, что атеросклероз разрушает сосудистую ткань, ухудшает функции сосудов и увеличивает риск возникновения серьезных заболеваний. Это состояние уже давно не ограничивается лишь пожилыми людьми, и даже те, кто находится в хорошей физической форме и имеет крепкое здоровье, подвержены риску.

Исследование, проведенное учеными из Испании среди мужчин возрастом от 42 до 64 лет, выявило, что ранние атеросклеротические бляшки могут проявляться даже через преждевременную седину. Это подтверждает Крулев, который указывает на прямую связь между степенью седины и развитием атеросклероза.

Другой российский кардиолог, Анна Кореневич, советует взрослым людям контролировать уровень холестерина в крови, поскольку его повышение может свидетельствовать о наличии атеросклеротических бляшек. Врач также предупреждает, что разрыв бляшки может привести к инфаркту или инсульту. Именно в этот момент, как говорит Кореневич, происходят эти серьезные осложнения.