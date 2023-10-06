 

Футболистов «Легии» задержали в Нидерландах: инцидент после матча

06.10.2023, 22:50, Разное
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Футболисты польской команды “Легия”, Жозуэ и Радован Панковы, были задержаны нидерландской полицией после матча Лиги конференций с командой АЗ, который прошел в Алкмаре. Об этом пишет источник Wprost.

Игроки из Варшавы намеревались покинуть стадион на автобусе, но правоохранительные органы блокировали выезд и требовали, чтобы двое футболистов покинули автобус. После чего Жозуэ и Панкова были надеты в наручники и доставлены в полицейский участок. О причинах задержания не сообщается, и польская сторона предпринимает все усилия, чтобы добиться их освобождения.

Перед этим инцидентом возник конфликт между представителями “Легии” и сотрудниками местной службы безопасности возле автобуса. Эскалация событий привела к потасовке, в результате которой владелец “Легии” Дариуш Миодуски получил удар резиновой дубинкой.

Этот инцидент произошел после игры, которая состоялась в четверг, 5 октября, и завершилась победой команды АЗ со счетом 1:0.


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