Фанаты «Гавра» в восторге от российского полузащитника Далера Кузяева

Спортивный директор футбольного клуба “Гавр” Матье Бодмер поделился мнением о том, как болельщики относятся к новому приобретению клуба, российскому игроку Далеру Кузяеву. По словам Бодмера, фанаты с большим уважением относятся к этому талантливому полузащитнику. Он подчеркнул, что клуб не испытывал никаких сомнений в подписании Кузяева, и его присоединение к команде прошло без проблем.

Далер Кузяев, 30-летний российский футболист, перешел в “Гавр” 12 июля. Соглашение с ним рассчитано на два года, и с тех пор он уже сыграл семь матчей в чемпионате Франции, в которых забил два гола.

В предыдущем сезоне 2022/2023 Кузяев выступал за петербургский клуб “Зенит”, где его контракт истек в конце июня. За “Зенит” он играл с 2017 года и пять раз становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и дважды завоевывал Суперкубок.