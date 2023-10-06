Мнение: О зраде Зеленского… У него остался единственный шанс?

Любая женщина, как мы помним, чует сердцем. Украинский президент Владимир #Зеленский пользуется для этого иным органом, как и положено представителю… Ладно, не будем здесь поднимать ни национальный, ни гендерный «вопрос».

Главное, что и в том, и в другом случае дурные предчувствия, как правило, не подводят.

Бог даст, и в этот раз не подведут, несмотря на очередные медийные успехи…

Президент Украины Владимир Зеленский на днях откровенно рассказал журналистам The Economist, что он чувствует ослабление поддержки Киева со стороны западных партнёров. «У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза (когда они говорят): “Мы всегда будем с вами”, но я вижу, что его или её нет здесь, (он или она) не с нами», — цитирует авторитетное издание слова украинского лидера, подчёркивая, что произнося их, «он спокоен, сдержан и мрачен».

Мрачность вполне объяснима. «Год назад, — вспоминает The Economist, — настроение президента и его команды было близким к эйфории: новости об успехе украинских сил в “вытеснении” России из Харьковской области звенели на каждом смартфоне в комнате. В этом году обстановка совсем другая. За четыре месяца контрнаступления Украина добилась лишь скромного прогресса в Запорожской области, где она пытается перерезать “сухопутный мост” [российского президента] Владимира Путина в #Крым». Вопрос о том, сколько времени это займёт и будет ли в итоге наступление ВСУ успешным, гложет умы западных лидеров, подчёркивает издание.

Теперь Владимир #Зеленский разводит руки в жесте разочарования. Некоторые партнёры могут рассматривать нынешние трудности Украины на поле боя как повод заставить её «вступить в переговоры» с Россией. Чего украинскому лидеру, ясен пень, совсем не хотелось бы. Ведь одно дело говорить с российским лидером, когда твои войска не «достигли тактического успеха» под очередными Пятихатками и окопались, а когда они вышли к российско-украинской границе 1991 года и вот-вот зайдут в Крым. Но — «увы». Последнего не дано. Можно сколь угодно долго рассказывать жаждущей «хороших новин» публике, как отбит ещё один стратегический подвал в очередном разбитом посёлке, а ВСУ совсем скоро выйдут на новые рубежи за первой линией российской обороны, откуда до Азовского моря всего-то 30 км. Но карты говорят сами за себя.

И «западные партнёры» их тоже читать умеют. Один счёт уже на табло, а другой — вот-вот ляжет на стол. Совсем не просто так в очередной пакет американской помощи не включили дальнобойные ракеты ATACMS, а в Конгрессе резко обострились межпартийные торги относительно трат на военную помощь Киеву. Вплоть до того, что эти расходы были исключены из временного бюджета федерального правительства, принятого на 45 дней, чтобы избежать «шатдауна». Теперь финансирование пойдёт из тех 5 млрд долл., которые при помощи бухгалтерских хитростей Пентагон объявил «ещё не израсходованными» в рамках ранее утверждённого финансирования.

Какие козыри остаются у Владимира Зеленского? Традиционные. Громкие слова и лёгкий шантаж, например. «Если ты не с Украиной, то ты с Россией, а если ты не с Россией, то ты с Украиной. И если партнёры нам не помогут, значит, они помогут России победить. Вот и всё», — резко заявляет украинский президент. И тут же намекает, что перемена в настроениях западных партнёров «создаёт риски для них самих же». Мол, миллионы украинских беженцев в #ЕС могут неоднозначно отреагировать на то, что «их страну кинут». Да, украинцы «в целом вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил. Они не забудут эту щедрость. Но вряд ли «стало бы хорошей историей» для Европы «загонять этих людей в угол», принуждая Украину к невыгодному Киеву миру с Россией.

Хотя понятно, что приостановка боевых действий, мирные переговоры и фиксация какой-либо линии разграничения, пусть даже не признанной де-юре, как у «двух Корей», стала бы катастрофой прежде всего для Владимира Зеленского и его нынешней команды. Даже если при этом #Украина в обмен на «временную» утрату территорий получила бы самые стопроцентные гарантии безопасности, а также финансовую помощь в экономическом восстановлении. Потому что после всеобщего «выдоха облегчения», связанного с тем, что матерям не нужно будет опасаться новых похоронок на своих детей, жёнам — на мужей, а детям — на отцов, неизбежно возникнет ряд неудобных вопросов к нынешним обитателям Банкової вулиці с явной перспективой для них оказаться висящими на столбах вдоль Крещатика.

Это объясняет, почему Владимир #Зеленский настойчиво говорит, что отказ стран Запада от поддержки Украины только затянет конфликт. «Я должен быть готов и моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов», — подчёркивает он. Но в этот момент что-то внутри него делает жим-жим, чуя нехорошее. Недаром днём позже, уже в интервью CNN, он заявил прямо: «Это контрнаступление — не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Никакого хэппи-энда». Причём фразу «No happy end» он сказал на английском, чтобы понятнее было адресату…

Однако пока сама #жизнь показывает, что хэппи-энд для Киева откладывается. Да, у ВСУ ещё есть несколько недель, чтобы попытаться достичь «перелома». Но веру в него теряют даже многие украинские сторонники за рубежом. В Великобритании заявили, что исчерпали свои возможности поставлять Украине нужные ей вооружения. Немецкое правительство сообщило, что не будет поставлять Украине ракеты точного наведения Taurus, по крайней мере, пока — ни в качестве помощи, ни даже за #деньги. Швеция вежливо отказала Украине в истребителях «Jas Gripen» до своего вступления в #НАТО. Президент Словакии проявила колебания относительно продолжения поставок оружия для ВСУ после победы на парламентских выборах в стране антиукраинской партии «Smer», в предвыборной программе которой значилось сворачивание антироссийских санкций и прекращение военной помощи Киеву. То есть, пока продолжать боевые действия Украине придётся в основном «на свои». Чего ни командованию ВСУ, ни киевским властям очень не хотелось бы ввиду недостаточности собственных ресурсов.

Впрочем, у команды «Квартала 95» есть ещё одна опция: назвать позывной «Волга» на частоте 149.200, что спасло жизни уже 10 тыс. украинских солдат, согласно данным на конец сентября.

Воспользуется?

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