Мнение: Переговоров не будет?
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Оставлю это здесь. Прежде всего для фейкометов, утверждающих, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не сам пишет тексты для своего Telegram-канала.
На видеозаписи Дмитрий Медведев говорит сам, без суфлеров. И, к слову, совершенно трезвый. Это наблюдение уже для тех, кто клевещет, что Медведев – пьяница.
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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