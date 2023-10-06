Мнение: Переговоров не будет?

Оставлю это здесь. Прежде всего для фейкометов, утверждающих, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не сам пишет тексты для своего Telegram-канала.

На видеозаписи Дмитрий Медведев говорит сам, без суфлеров. И, к слову, совершенно трезвый. Это наблюдение уже для тех, кто клевещет, что Медведев – пьяница.

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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